Pokémon GO Fest 2024: 6 wichtige Tipps zur Vorbereitung auf das Event

Damit ihr das Pokémon GO Fest 2024 optimal nutzen könnt, solltet ihr euch entsprechend vorbereiten. Wie ihr das am besten macht, haben wir euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest 2024 ist das größte Event des Jahres in Pokémon GO und bringt euch allerlei Inhalte, die ihr mit und ohne Ticket genießen könnt. Damit ihr das Event optimal nutzen und genießen könnt, solltet ihr euch entsprechend vorbereiten. Wie ihr das macht, zeigen wir euch bei uns auf MeinMMO.

Wann findet das GO Fest 2024 statt? Es findet von Samstag, dem 13. Juli 2024 um 10:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 14. Juli 2024 um 18:00 Uhr statt.

1. Items vorbereiten

Warum ist das wichtig? Während des GO Fests gibt es viele Pokémon, die es zu fangen gibt. Damit ihr euch hierauf konzentrieren könnt, solltet ihr euren Item-Beutel optimalerweise bereits vor dem Event füllen.

Während es Items gibt, die ihr bedenkenlos wegwerfen könnt, wenn euer Inventar voll ist, gibt es andere Items, die ihr ausreichend sammeln solltet.

Bälle: Das wichtigste Item, um Pokémon zu fangen, sind die Bälle. Sammelt hiervon ausreichend, damit ihr keine Pokémon entkommen lassen müsst. Priorisiert beim Sammeln die Hyper- und Superbälle. Diese sind effektiver als die normalen Pokébälle. So bekommt ihr Bälle in Pokémon GO.

Lockmodule und Rauch: Lockmodule und Rauch sorgen dafür, dass ihr mehr Pokémon begegnet. Habt ihr das Ticket für das GO Fest 2024 erworben, dann gibt es sogar Pokémon, die ihr nur mit Rauch anlocken könnt.

Zusätzlich beträgt die Dauer von Lockmodulen im Event eine Stunde, statt den regulären 30 Minuten. Diesen Bonus gibt es für euch unabhängig davon, ob ihr das Ticket erworben habt, oder nicht.

Beeren: Durch den Einsatz von Beeren könnt ihr die Bonbons, die ihr beim Fangen bekommt, erhöhen, oder die Chance erhöhen, ein Pokémon zu fangen. Daher solltet ihr in eurem Item-Beutel genügend Beeren sammeln.

Die wichtigsten Beeren sind die Sananabeeren, die goldenen Himmihbeeren sowie die silbernen Sananabeeren.

Raid-Pässe: Beim GO Fest 2024 gibt es verschiedene Pokémon in Raids, die ihr besiegen und fangen könnt. Hierzu zählen beispielsweise die Ultrabestien. Damit ihr an den Raids auch teilnehmen könnt, benötigt ihr Raid-Pässe.

Daher sollten sich auch diese in eurem Inventar finden lassen, um das Event optimal nutzen zu können. Besitzer des Tickets können täglich bis zu 9 zusätzliche Raid-Pässe erhalten.

2. Pokémon-Box aufräumen

Warum ist das relevant? Wenn ihr im Event durchgängig Pokémon fangen wollt, müsst ihr auch entsprechend freien Platz in eurer Pokémon-Box haben. Sortiert diese also bei Gelegenheit aus, um Kapazitäten zu schaffen.

Innerhalb des Events könnt ihr mit den richtigen Filtern Pokémon schnell aussortieren, wenn sich eure Box dem Maximum nähern sollte. So verliert ihr nicht viel Zeit mit dem Aussortieren und könnt schnell wieder auf die Jagd gehen.

3. Routen planen

Wozu ist das gut? Es gibt Orte, an denen in Pokémon GO mehr los ist, als an anderen. Eine Route mit vielen PokéStops und Arenen kann zum einen für wilde Pokémon gut sein, als auch für Item-Nachschub und Raid-Bosse.

Plant daher eure Route oder das Gebiet, an dem ihr beim Event unterwegs sein wollt. Eine Planung im Voraus kann euch beim Event Zeit sparen und so eure Ausbeute erhöhen.

4. In Gruppen zusammenfinden

Warum ist das relevant? Events wie das GO Fest gemeinsam zu verbringen, bietet 2 elementare Vorteile. Zum einen könnt ihr relativ unabhängig von anderen Trainern gemeinsam Raids absolvieren. Zum anderen macht es vielen Trainern einfach mehr Spaß, in der Gruppe zu spielen.

Erkundigt euch also in eurem Freundeskreis nach Gleichgesinnten, die gemeinsam mit euch am Event teilnehmen möchten. Eine weitere Möglichkeit für die Suche ist die Campfire-App.

5. Technik und Verpflegung vorbereiten

Wozu ist das wichtig? Seid ihr beim GO Fest 2024 lange unterwegs, wird der Akku eures Smartphones entsprechend in Nutzung sein. Damit er nicht irgendwann resigniert und euch so das weitere Event vermasselt, solltet ihr entsprechend technisch vorbereitet sein.

Noch wichtiger als die technische Vorbereitung, ist eure Gesundheit. Achtet darauf, Sonnenschutz zu benutzen und ausreichend Getränke und Verpflegung dabeizuhaben.

Eine Powerbank ist hier ein gutes Utensil, um den Akku während des Events wieder aufzuladen und euch zu ermöglichen, weiterhin Pokémon zu fangen. Die besten Modelle für euer Handy findet ihr direkt auf MeinMMO:

6. Starke Pokémon

Warum ist das wichtig? Wenn ihr vorhabt, beim GO Fest 2024 Raids zu absolvieren, solltet ihr entsprechend gute Pokémon dabeihaben, um die Ultrabestien und die weiteren Raids gut kontern zu können. Werft hierzu einen Blick in unsere entsprechenden Konter-Guides und in die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch weitere Tipps für die perfekte Vorbereitung zum GO Fest 2024? Habt ihr vielleicht sogar Rituale, die ihr für solche Events verfolgt? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus.