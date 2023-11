Pokémon GO: Trainer spotten über Limit für ein seltenes Item – „Das ist dumm“

In Pokémon GO laufen Trainer jede Menge Routen ab, um seltene Items zu sammeln: die Zygarde-Zellen. Nun stieß ein Trainer aber an ein Limit, was einige Spieler wunderte.

Was ist das Besondere an dem Item? Die Zygarde-Zellen bekommt man aktuell nur, wenn man das Routen-Feaure in Pokémon GO nutzt. Hier läuft man von anderen Spielern eingereichte Strecken ab und wird dafür belohnt – wenn man Glück hat auch mit seltenen Zygarde-Zellen.

Die benötigt man, um die Formen des Monsters Zygarde aus der Spezialforschung „Von A bis Zygarde“ zu wechseln – und nicht zu knapp. Ganze 50 Zellen braucht man für die 50-%-Form, nochmal 200 werden für die Optimumform fällig.

Da man nur selten Zygarde-Zellen erhält, kann das ziemlich lange dauern. So mancher Trainer betont, bis heute nur einen Bruchteil der nötigen Zellen zu besitzen. Doch so langsam tauchen auch immer wieder Spieler auf, die die Zygarde-Entwicklung mittlerweile geschafft haben.

Auch ein Trainer im Subreddit „TheSilphRoad“ meldete sich nun zu Wort, den er hatte die nötigen Zellen beisammen. Dabei fiel ihm aber etwas auf: Es gibt offenbar ein Limit, wie viele Zellen man insgesamt besitzen kann.

Trainer berichtet: Bei 250 Zellen ist erstmal Schluss

Der User „bashford427“ berichtete in seinem Post, dass man offenbar maximal 250 Zellen im Item-Beutel halten kann. Denn er plante eigentlich, 300 zu sammeln, um sich später mehrere Formen gleichzeitig leisten zu können, wenn man irgendwann weitere Zygarde-Exemplare fangen kann.

Doch als er bei 248 stand und 3 weitere Zellen sammelte, hörte der Counter bei 250 auf. Auch am nächsten Tag wurden weitere gefundene Zellen nicht mehr gesammelt.

Das Limit für die gleichzeitigen Zellen liegt also offenbar bei 250. Deshalb riet der Trainer: „Macht nicht denselben Fehler wie ich und verschwendet einen Tag an Zellen, indem ihr drüber geht.“ Erst, als er 50 Zellen ausgab, um eine 50-%-Form zu entwickeln, konnte er wieder weitere Zellen sammeln.

So reagieren Trainer: Der User „bashford247“ selbst ist kein Fan des Limits. In der Diskussion, ob irgendwann weitere Zygarde verfügbar sein werden, schreibt er: „Ich bin sicher irgendwann [kommt ein weiteres Zyngarde], weshalb ich jetzt gerade die Zellen sammeln möchte, während ich’s gewohnt bin. Aber einen nicht mehr als 250 speichern zu lassen ist dumm“.

Und auch andere Trainer stimmen augenzwinkernd zu – gerade weil die Zellen so extrem selten sind:

„Ich werde den Fehler nicht machen, wenn ich an die 250 rankomme, was etwa im Februar 2026 der Fall sein sollte, bei der Rate, in der ich sie erhalte“, schreibt ein User (via reddit).

„Verdammt, ich hab erst 40, aber das ist gut zu wissen“ (via reddit).

„Bei mir sieht es nach Dezember 2030 aus, also bist du weit vor einigen von uns“, schreibt ein anderer (via reddit).

„Du bist schneller unterwegs als ich, ich hab bisher eine Zelle“ meint ein anderer (via reddit).

Grundsätzlich scheint das Zygarde-Feature recht langfristig angelegt zu sein, denn die Zellen in der Menge zu bekommen ist eine schwierige Aufgabe. Zudem gehen Trainer derzeit davon aus, dass man sowieso maximal 3 am Tag bekommen kann, die allerdings nicht bei jeder Route garantiert sind.

Wenn ihr nach den Zellen sucht: Hier findet ihr Tipps zum Finden von Zygarde-Zellen in Pokémon GO.