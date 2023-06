Neue Funktion „Routen“ in Pokémon GO lässt euch eigene Belohnungsstraßen bauen

Pokémon GO soll neue Features bekommen. Die neuen Routen könnten dabei besonders interessant werden. Was steckt da drin?

Das ist in Pokémon GO los: Im Laufe des Jahres soll Pokémon GO neue Features bekommen, und im Rahmen des Summer Game Fests hat Entwickler Niantic einige davon gegenüber verschiedenen Medien vorgestellt.

Die zwei nun näher bekannten Features lauten “Routen” und “Showcases”. Beide laden nach aktuellen Informationen verstärkt dazu ein, draußen zu spielen und Orte zu erkunden. Das passt zu früheren Aussagen von Niantic. Doch besonders das Routen-Feature könnte interessant werden.

Hier schauen wir einmal genauer auf das neue Feature.

Was bringen Routen in Pokémon GO?

Das sollen Routen werden: Wie Pokémon GO Hub und Dot Esports berichten, handelt es sich bei den Routen um Inhalte, die stark von der Community geprägt sein werden.

Effektiv laufen sie so:

Spieler suchen sich eine Arena oder einen PokéStop

Von hier aus können sie eine „Route“ starten – das kann jede Art von Spaziergang sein

Diese Route wird dann von Pokémon GO erfasst und aufgezeichnet. Das ist völlig frei und nicht an Stops gebunden.

Dann muss die Route wieder an einem Stop oder einer Arena enden – es kann aber auch der Anfangspunkt sein.

Dann können Trainer noch Beschreibungen, Tags und Ähnliches hinzufügen

Ist die Route fertig, wird sie von Niantic freigegeben oder abgelehnt. Der Entwickler hofft, dass dieser Prozess pro Route maximal 24 Stunden nach der Abgabe durch die Trainer dauern wird.

Wird die Route angenommen, können andere Trainer sie im Spiel finden und nachlaufen.

Wozu sind die Routen gut? Sie könnten ein spannendes Feature werden, da sie eine sehr persönliche Möglichkeit für Trainer bieten, sich im Spiel zu verewigen.

Zum einen folgen sie der Entdeckungs-Vision von Niantic: So soll man durch Routen beispielsweise besonders coole Ecken in seiner Gegend zeigen können. Gerade, wenn man neu oder zu Besuch irgendwo ankommt, könnte dies eine schöne Art sein, die Gegend zu erkunden.

“Magische Momente, geheime Gärten, versteckte Treppen, coole Wandmalereien in Hinterhöfen, [Dinge], von denen man nichts wüsste, wenn sie einem nicht jemand zeigen würde. Mit Routen können Sie dieses Wissen teilen und darauf zugreifen, indem Sie in die Fußstapfen anderer Trainer treten”, sagte Senior Producer Chad Jones gegenüber Dot Esports dazu.

Gleichzeitig sollen die Routen auch Belohnungen einbringen, wenn man sie abläuft. Das gilt, wenn man fremde, aber auch eigene Routen abschließt. Die Sprache ist von Pokémon-Spawns, EP-Belohnungen und passiven Boni.

Das wiederum könnte für Spieler in ländlichen Gegenden sehr interessant sein, denn man benötigt theoretisch nur einen PokéStop oder eine Arena, um eine eigene Route zu starten. Legt man die bei sich an, kann man sich theoretisch eigene Belohungsstraßen aufbauen.

Abzuwarten bleibt allerdings, wie genau die Belohnungen aussehen werden – genau so, wie der Release des Features. Denn einen Zeitraum hat Niantic dafür noch nicht genannt.

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Erzählt es uns in den Kommentaren!

