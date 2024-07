Monster Hunter Now kriegt ein Feature, von dem Pokémon-GO-Spieler träumen

Niantic hat ein neues Feature für Monster Hunter Now. Und das dürfte alle freuen, die keine Mitspieler in der Nähe haben.

Was ist Monster Hunter Now? Dieses Spiel stammt von Niantic, wie Pokémon GO auch. Es verfolgt einen ähnlichen Ansatz: Ihr seid mit dem Smartphone in der realen Welt unterwegs und sucht nach Monstern.

Die fangt ihr aber nicht, sondern bekämpft sie – mithilfe eines Action-orientierten Kampfsystems. Dann verbessert ihr mit gewonnenen Ressourcen eure Ausrüstung, um stärkere Monster besiegen zu können.

Manche Monster sind aber zu stark, um sie allein zu bekämpfen. Da braucht man dann Hilfe von anderen Mitspielern, ganz ähnlich, wie das bei den Pokémon-GO-Raids der Fall ist.

Schwierig ist das allerdings, wenn keine anderen Mitspieler in der Nähe sind. Doch genau hier stellte Monster Hunter nun eine neue Option vor, die vermutlich auch Pokémon-GO-Spielern gefallen würde: Die Dimensional Links.

Bekämpft starke Monster mit zufälligen Spielern auf der ganzen Welt

Das sind Dimensional Links: In einer Presserunde stellte Niantic das Feature vor. In der Story zu Monster Hunter Now kommen die Monster durch Portale in unsere Welt. Manche von ihnen bleiben nun aber irgendwie zwischen den Welten hängen und sind deshalb an mehreren Orten gleichzeitig – sie werden „Dimensional Link“-Monster, die nun von der ganzen Welt aus angegriffen werden können.

Diese Monster werden direkt auf der Karte als solche dargestellt. Greift ihr an, öffnet sich ein Vorbereitungsscreen. Nun können dort Spieler von der ganzen Welt beitreten, die dasselbe Monster bekämpfen oder sich in seiner Nähe befinden. Ist man so einem Monster Nahe, taucht automatisch ein Beitritts-Button auf.

Dieses Feature, erklärte uns Carl Damerow von Niantic, sei vor allem etwas für Spieler, die nicht gerade in Downtown Manhattan oder Tokyo leben. Denn wie spielt man sonst mit anderen Spielern, wenn in der Nähe niemand wohnt?

Gibt es Restriktionen? Nach aktuellem Stand nicht. Es kostet keine zusätzlichen Ressourcen, Dimensional Links herauszufordern, und es gibt auch keinen Cooldown. Man wird höchstens davon eingeschränkt, dass man diese Monster eben erstmal finden muss, indem man losläuft.

Wie ist das in Pokémon GO geregelt? Auch in Pokémon GO melden sich immer mal wieder Spieler, die zu wenig Mitspieler für die schwierigsten Raids haben. Gerade, wenn man in ländlichen Gegenden wohnt, ist es schwer, entsprechend ausreichende Mitspieler zu finden.

Es gibt zwar ein Fern-Raid-System, aber:

Fern-Raids kann man nur mit Fern-Raid-Pässen abschließen, man braucht also eine Ressource dafür, die man im Shop für Münzen kaufen kann.

Und man kann lediglich Freunde aus der Entfernung einladen, beziehungsweise eingeladen werden. Ein globales Matchmaking mit unbekannten Trainern, wie bei den Dimensional Links, gibt es derzeit nicht.

Für Spieler in Pokémon GO wäre ein solches Feature sicherlich auch nützlich. Aber angekündigt ist in die Richtung nichts. Archit Bhargava von Niantic erklärte in der Presserunde auch: „Unterschiedliche Teams arbeiten an Pokémon GO und Monster Hunter Now“. Er erklärte aber ebenfalls, dass Learnings untereinander geteilt würden.

MrBeast in Monster Hunter Now

Neben dem neuen Feature stellte Niantic auch eine Kollaboration mit dem YouTuber MrBeast vor. Man wolle jetzt im Sommer mehr Spieler ins Spiel holen, und die MrBeast-Zusammenarbeit soll dabei helfen.

Der YouTuber wird vertreten sein mit:

Einer eigenen Quest

Verschiedenen Cosmetics

Es gibt eine exklusive MrBeast-Waffe und ein Schild, die man in der Quest freischalten kann. Die sollen sogar richtig stark sein, gerade für neue Spieler.

Um die Quest zu nutzen, muss man zwischen dem 27. Juli und dem 2. September spielen. Die Zeit sollte man also einplanen, falls man an die neuen Waffen kommen will.

Habt ihr euch schon mal an Monster Hunter Now versucht, oder ist das eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und falls ihr gerade mit dem Spiel startet: Zu Anfang des Spiels kann man Empfehlungscodes nutzen, um sich ein paar Boni zu sichern. Alles dazu zeigen wir euch hier: Monster Hunter Now: Empfehlunscode finden und eingeben.