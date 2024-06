Pokémon GO: Hofft nicht darauf, dass Fern-Raid-Pässe wieder günstiger werden

In Pokémon GO gab es im letzten Jahr eine massive Änderung an den Fern-Raids. Während die Community die Anpassung kritisiert, steht Niantic hinter der Änderung.

Was sind Fern-Raid-Pässe? Mithilfe von Fern-Raid-Pässen könnt ihr in Pokémon GO an Raids teilnehmen, ohne vor Ort sein zu müssen. Somit könnt ihr beispielsweise gemütlich zu Hause sein und von dort bei Raids mitmachen. Fern-Raid-Pässe wurden zum Anfang von Corona eingeführt.

Im Laufe der Zeit gab es 2 preisliche Änderungen an den Fern-Raid-Pässen. Konntet ihr zuerst noch einen einzelnen Pass für 100 PokéMünzen und ein 3-er Bundle für 250 PokéMünzen erwerben, liegen die Preise seit der letzten Änderung für einen Pass bei 195 PokéMünzen und beim 3-er Bundle bei 525 PokéMünzen.

Zusätzlich ist die Anzahl an möglichen Fern-Raids seit der letzten Anpassung auf täglich 5 Fern-Raids limitiert.

Wie nun in einem Interview bekannt wurde, gibt es auch keine Pläne von Niantic, an diesen Anpassungen etwas zu ändern. Denn sie erfüllen genau das, was Niantic sich dabei erhofft hat.

Super schmerzhaft , aber richtig

Was sagt Niantic dazu? Michael Steranka, der Director Live Game für Pokémon GO, hat sich im Rahmen eines Interviews auf dotesports.com zu den Fern-Raids geäußert.

Hierbei sagt er, dass die Anpassung der Fern-Raids genau richtig war und die Auswirkung erzielt hat, die sich Niantic gewünscht hatte. Hierzu merkt er an:

Ich muss sagen, dass das, was wir nach dieser Änderung festgestellt haben, genau das ist, was wir uns erhofft haben. Wir haben gesehen, dass mehr persönliche Communitys wieder zusammenkommen… Diese lokalen Communitys blühen in einer Weise auf, wie wir es seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr gesehen haben.

Dass die Leute rausgehen und beim Spielen von Pokémon GO neue Leute kennenlernen, sei das Ziel von Niantic, sagte Steranka außerdem.

Er selbst empfindet die Änderung selbst als super schmerzhaft , da er persönlich viele Fern-Raids nutzt, jedoch war es im Nachhinein betrachtet definitiv die richtige Entscheidung .

Was sagt die Community dazu? Betrachtet man die Kommentare unter den letzten Posts von Pokémon GO auf X, lassen sich hier immer wieder Bemerkungen zu den Raid-Pass-Änderungen finden.

Der Preis vom Fern-Raid-Pass muss dauerhaft auf einen vernünftigen Betrag gesenkt und die tägliche Obergrenze erhöht werden , lautet ein Kommentar auf X

, lautet ein Kommentar auf X Macht die Änderungen am Avatar und Fern-Raids rückgängig , fordert ein weiterer Kommentator auf X

, fordert ein weiterer Kommentator auf X Preissenkung für Remote-Raids bitte , wünscht sich auch dieser Kommentator auf X

Trotz vieler Trainer, die sich die ursprünglichen Preise für Fern-Raid-Pässe wünschen, scheint Niantic also am aktuellen Preis festzuhalten. Eine Anpassung an das ursprüngliche Preis-Niveau ist wohl in absehbarer Zeit unrealistisch.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr wieder mehr in lokalen Raids, seitdem die Fern-Raids teurer gemacht wurden? Macht ihr seitdem vielleicht sogar garkeine Fern-Raids mehr? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Apropos Raids: Pokémon GO bringt das stärkste Pokémon zurück, aber das wird nicht einfach.