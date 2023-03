Pokémon GO macht Fern-Raids nochmal teurer und ändert sie, Spieler sind richtig sauer

In Pokémon GO werden die Fern-Raids jetzt noch teurer. Außerdem gibt es weitere Anpassungen an diesen Raid-Pässen. Wir zeigen euch die Änderungen und wie die Community reagiert.

Warum gibt es Änderungen? Am Abend der 30. März 2023 verkündete Niantic in einem neuen Blog-Post, dass es Änderungen an Fern-Raid-Pässen geben wird. Begründet wird das damit, dass man die „Spielmechanik ausgleichen“ möchte und sicherstellen will, dass „ihr auch in Zukunft Freude am Spiel habt“.

In der Community trauen manche Spieler ihren Augen kaum, wenn sie die Änderungen ansehen und dann mit der Begründung vergleichen. Denn Fern-Raids werden jetzt nochmal teurer und werden pro Tag limitiert.

Änderungen an Fern-Raids, Raids und Pässen in Pokémon GO

Das sind die Änderungen: Wir zeigen euch hier alle Anpassungen, die Niantic an den Fern-Raids und Raids vornimmt. Sie sind ab dem 6. April um 20:00 Uhr deutscher Zeit aktiv!

Preis-Erhöhung

Der Preis für drei Fern-Raid-Pässe wird von 300 PokéMünzen auf 525 PokéMünzen erhöht

Der Preis für einen einzelnen Fern-Raid-Pass wird von 100 PokéMünzen auf 195 PokéMünzen erhöht

Neu in den Shop kommt ein Bundle aus drei Premium-Kampf-Pässen für 250 PokéMünzen (ein einzelner kostet aktuell 100 PokéMünzen)

Schon im Mai 2022 wurden die Fern-Raids einmal teurer

Teilnahme-Begrenzung

Pro Tag könnt ihr an maximal 5 Fern-Raid-Kämpfen teilnehmen

Während Events kann diese Limitierung verändert und erhöht werden

Fern-Raid-Pässe

In Forschungsdurchbrüchen könnt ihr als Belohnung Fern-Raid-Pässe erhalten (Chancen darauf sind unbekannt)

Für Fern-Raid-Pässe aus Forschungsdurchbrüchen gilt weiterhin das Limit von 3 Pässen pro Trainer im Inventar

Wenn ihr schon drei Fern-Raid-Pässe besitzt und durch einen Forschungsdurchbruch einen weiteren erhalten würdet, bekommt ihr stattdessen einen Premium-Kampf-Pass

Wenn ihr schon 2 Fern-Raid-Pässe im Inventar habt und euch dann dazu noch ein 3er-Bundle kauft, könnt ihr weiterhin maximal 5 Fern-Raid-Pässe besitzen

XL-Bonbons

Für eure Teilnahme an 5er-Raids erhaltet ihr mehr XL-Bonbons als zuvor

Schon im Februar gab es Leaks zu bevorstehenden Änderungen der Fern-Raids.

Erklärung von Niantic

Was sagt Niantic dazu? Im Blog-Post erklären die Entwickler, dass die Fern-Raids nicht so liefen, wie man das ursprünglich plante. Stattdessen will man jetzt Anreize schaffen, wieder persönlich mit anderen Spielern zu raiden. Diese Änderungen seien nicht leichtfertig getroffen worden.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 haben Fern-Raid-Pässe die Spielmechanik von Pokémon GO auf eine Weise geprägt, die wir nicht beabsichtigt haben. Durch die Belohnung mit zusätzlichen XL-Bonbons und andere neue Features möchten wir noch mehr Anreize schaffen, Pokémon GO persönlich mit euren Freunden, Familienmitgliedern und der Community zu spielen. Fern-Raid-Pässe sollen weiterhin in Pokémon GO verfügbar sein. Wir glauben jedoch, dass die vorgenommene Änderung für die langfristige Entwicklung des Spiels notwendig ist, und wir treffen diese Entscheidung nicht leichtfertig. Wir sind der Meinung, dass dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel ist, das einzigartige Spielerlebnis von Pokémon GO zu gewährleisten und zu verbessern – einem Spiel, das ihr hoffentlich auch in Zukunft noch lange genießen werdet. Niantic

„Die schlechtesten Änderungen in der Geschichte des Spiels“

Das sagt die Community dazu: Die Nachrichten über die Änderungen bei den Raids und Fern-Raids machten bei den Spielern von Pokémon GO schnell die Runde. Mit über 2.400 Kommentaren ist es am 31. März um 07:53 Uhr der mit Abstand am meisten diskutierte Thread im Reddit von TheSilphRoad. Gelinde gesagt sind die Trainer richtig sauer. Man wirft Niantic vor, den Bezug zur Community vollends verloren zu haben.

Trainer HeroTheyCallMe1 schreibt „Eine der schlechtesten Änderungen in der Geschichte des Spiels” und wird prompt von einem anderen User korrigiert, der sagt, dass es höchstwahrscheinlich die schlechtesten Änderungen sind.

Nutzer CskoGO stellt die Erklärung von Niantic in Frage: „Änderung ‘für die langfristige Entwicklung des Spiels notwendig ist’. Uhh ich glaube, dass Leute aufhören, das Spiel zu spielen, ist schlecht für die langfristige Entwicklung des Spiels.“

Dazu schreibt SparklyEarlAv32: „Schlimmer ist der Preis von 195 [PokéMünzen] für einen Raid-Pass. Das sind 4 Tage für einen Pass und dabei geht man davon aus, dass man ohne Probleme die 50 Münzen am Tag verdient. Im Grunde: Wenn du keine aktive Community hast, die oft vor Ort raiden, [hast du verloren]. Wie soll das für langfristige Entwicklung des Spiels gut sein? Ich verstehe es nicht.“

Jetzt seid ihr gefragt: Macht bei unserer Umfrage mit und erzählt uns, ob ihr nach den Änderungen euer Verhalten beim Kauf von Fern-Raid-Pässen ändern wollt:

Über die neuen Preise beschweren sich viele der Nutzer und erklären, dass sie die Pässe nicht mehr kaufen wollen. „525 für ein Dreier-Pack? Geht weg!“ heißt es in den Kommentaren. Andere raten zum Boykott der Pass-Käufe: „Und das ist der letzte Cent, den JEDER in das Spiel investiert haben sollte. Das Ende. Kein Whale oder Casual sollten sich dazu entscheiden, irgendetwas zu kaufen, bevor diese Änderungen zu 100 % rückgängig gemacht werden. Welch eine Schande.“

Schreibt uns doch gerne eure Meinung zu diesen Änderungen hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.