Pokémon GO streicht wohl weitere Boni aus der Lockdown-Zeit – Fern-Raids werden offenbar bald umständlicher

Im Rahmen der Corona-Pandemie hatte Pokémon GO verschiedene Boni eingeführt, die das Spielen erleichtern sollten. Doch den Fern-Raids könnte laut einem neuen Fund bald der Kampf angesagt werden. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es dabei geht und mit welchen Einschränkungen ihr rechnen müsst.

Um welche Boni geht es? Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war es vielen Trainern nicht möglich, nach draußen zu gehen und dem Spiel in seiner ursprünglichen Form nachzukommen. Deshalb führte Niantic verschiedene Boni ein, die das erleichtern sollten. Einer von ihnen waren die Fern-Raids.

Mit Hilfe der besonderen Fern-Raid-Pässe war es Trainern in den letzten Jahren möglich, beliebig viele Raids in anderen Regionen durchzuführen. Sie mussten dazu, anders als bei den normalen Raids, das Haus nicht mehr verlassen und konnten bequem von zu Hause spielen.

Doch das könnte sich bald ändern. Nachdem bereits ein erster Fund zu Einschränkungen bei den Raids für schockierte Trainer sorgte, gibt es nun weitere Hinweise auf drastische Änderungen seitens Niantic. Welche das genau sind und ab wann diese möglicherweise greifen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Bald höhere Preise und Einschränkungen bei Fern-Raids

Was wurde gefunden? Wie die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, bereits vor einigen Tagen im Quellcode von Pokémon GO entdeckt haben, sollen die Entwickler Anpassungen in Bezug auf die Fern-Raids planen. So soll es zu einer Limitierung der möglichen täglichen Fern-Raids kommen.

Nun haben die PokeMiners weitere Hinweise dazu entdeckt, die das ganze nochmal etwas konkretisieren. So teilt der reddit-User drakepig in seinem Beitrag folgenden Tweet der Dataminer auf reddit:

So schreiben sie (via reddit.com): “In der letzten Woche hat es geheißen, dass mit dem Beginn der neuen Saison dieser Nerf eingeführt wird, zusammen mit einer Preiserhöhung für Fern-Raid-Pässe. Basierend auf weiteren Funden heute, beträgt die Zahl von [Fern-] Raids 6 pro Tag, für je 150 Münzen. Wir müssen natürlich abwarten, ob das wahr wird.”

Was bedeutet der Fund? Es deutet dadurch alles darauf hin, dass Niantic die Fern-Raids in den kommenden Wochen erschweren könnte. Fern-Raids wären dann nur noch in begrenzter Menge möglich und der Kauf von neuen Pässen würde 50 Münzen mehr betragen als bisher. Damit wären die Premium-Kampf-Pässe, die es euch ermöglichen vor Ort zu spielen, erstmals seit der Einführung der Fern-Raid-Pässe günstiger.

Trainer, denen diese tägliche Anzahl nicht reicht oder denen die Pässe dann schlichtweg zu teuer sind, wären dann wieder gezwungen, die Raids vor Ort zu absolvieren. Hier ist es also nützlich, wenn ihr euch lokal mit anderen Spielern vernetzt habt. Wie das über Campfire möglich ist, zeigen wir im folgenden Artikel:

Pokémon GO: So funktioniert Campfire, die neue App von Niantic, durch die ihr mit anderen Trainern chatten könnt

Wann wäre die Änderung denkbar? Eine Änderung dieser Art, wäre für den Start der neuen Season denkbar. Diese beginnt bereits am 01. März 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit.

Ob und wann die Änderungen tatsächlich umgesetzt werden ist derzeit nicht bekannt. Wie die PokeMiners selbst sagen, bleibt immer noch zu hoffen, dass Niantic dies nochmal überdenkt und die Änderungen nicht eingeführt werden.

Allerdings wäre eine solche Änderung nicht die erste ihrer Art. Niantic hat in den letzten beiden Jahren die Heim-Boni aus der Corona-Zeit Stück für Stück wieder entfernt. Besonders die kontroverse PokéStop-Änderung sorgte 2021 für viel Gegenwind aus der Community und wurde schließlich von den Entwicklern zurückgenommen.

Wie ist eure Meinung zu den geplanten Änderungen? Gebt ihr derzeit überhaupt Münzen für Fern-Raid-Pässe aus? Und reicht euch eine Limitierung auf 6 Fern-Raids am Tag? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

