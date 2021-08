Seit einigen Tagen kritisiert die Community von Pokémon GO die Rücknahme der Corona-Boni im Spiel. Ein zentraler Punkt ist dabei die Einschränkung des Interaktionsradius beim PokéStop. Nun werden die Änderungen wieder rückgängig gemacht. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

Worum geht es? Niantic hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass sie einige der im Jahr 2020 eingeführten Corona-Boni wieder zurücknehmen wollen, um zu ihrem eigentlichen Spielkonzept zurückzufinden. Deshalb haben sie Anfang August in Neuseeland und den USA damit begonnen.

Einer dieser Boni war der Interaktionsradius bei Arenen und PokéStops. Dieser wurde durch die Corona-Pandemie von 40 Metern auf 80 Meter erhöht. Viele Trainer kritisierten die Rücknahme dieser Boni stark und schrieben einen offenen Brief an Niantic.

PokéStop-Änderung wird rückgängig gemacht

Niantic hat den offenen Brief gelesen und in einem öffentlichen Statement vom 05. August 2021 auf ihrem Blog mitgeteilt, dass sie sich dieser Thematik noch einmal annehmen (via Nianticlabs.com). So haben sie versprochen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die Lösungen erarbeitet und mit Vertretern aus der Community spricht.

Das ist nun geschehen und Niantic teilte am späten Abend vom 25. August 2021 über ihren Twitter-Account mit, dass sie den Interaktionsradius von nun an weltweit auf 80 Meter festlegen (via twitter.com). Darüber hinaus soll es weitere Ergebnisse aus der gebildeten Arbeitsgruppe geben. Diese wird Niantic am 01. September 2021 vorstellen.

Das sind die Reaktionen der Trainer

Die Nachricht über die Rücknahme des geringeren Interaktionsradius und die generelle Anhebung auf 80 Meter, stellt für die Community einen großen Sieg dar. Das lässt sich auch an den Reaktionen auf Twitter und reddit sehen.

Die Community auf Twitter freut sich über diese Entscheidung. So bedankt sich einer der größten Pokémon GO-YouTuber “Trainer Tips” dafür, dass Niantic ihnen zugehört hat (via twitter.com). Auch andere Trainer drücken unter dem Beitrag von Niantic ihre Freude aus.

Die Spielerin Hanna Inari möchte mehr über die Hintergründe erfahren und schreibt: “Jetzt würde ich gerne wissen, was euch dazu bewogen hat, so dringend auf 40 Meter umzusteigen. Was hättet ihr davon gehabt? Seht ihr, man kann auch mit 80 Metern gut leben und muss sich keinen Hass anhören.” (via twitter.com)

Auf reddit sind einige Trainer sehr überrascht, dass es zu dieser Änderung kam. So schreibt PrettySmoothFlying: “Ehrlich gesagt schockierend, dass sie die Änderung rückgängig gemacht haben. Sieht so aus, als würde ich wieder anfangen, das Spiel zu spielen!” (via reddit.com).

Auch SwimminginMercury stimmt dem zu: “Ich bin fassungslos, ich war bereit, den Hammer am 1. September fallen zu lassen, nachdem ich mich vor einem Monat ‘verabschiedet’ hatte. Schön!” (via reddit.com). Der Trainer SgvSth betont außerdem nochmal: “Sie haben es nicht einfach rückgängig gemacht. Sie haben es dauerhaft gemacht.” (via reddit.com).

Wie findet ihr die Entscheidung von Niantic? Freut ihr euch, dass es nun dauerhaft einen erhöhten Interaktionsradius bei Arenen und PokéStops geben wird? Schreibt uns eure Meinung dazu hier auf MeinMMO in die Kommentare.

