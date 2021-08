Pokémon GO: Trainer berichten von seltsamem Bug bei den Entwicklungen von Evoli

In Pokémon GO berichten in den letzten Tagen immer wieder Spieler von Problemen beim Entwickeln von Evoli. Dabei kann die Entwicklung zu Feelinara trotz der erfüllten Anforderungen nicht ausgelöst werden. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht und erklären es euch.

Das ist das Problem: Am Wochenende vom 14. und 15. August 2021 fand in Pokémon GO der monatliche Community Day statt. Im August drehte sich das Event um das Pokémon Evoli. Doch nun berichten immer mehr Trainer von Problemen beim Entwickeln dieses besonderen Pokémon.

Das ist das Problem beim Entwickeln von Evoli

Nach dem Community Day mit Evoli häufen sich die Meldungen über Probleme beim Entwickeln von Evoli in Feelinara. So schreibt ajma93632 auf reddit, dass sie mit ihrem Evoli bereits 70 Herzen als Kumpel gesammelt hat und es zu Feelinara entwickeln hätte können (via reddit.com). Aufgrund fehlender Bonbons musste sie allerdings noch warten und nun geht die Entwicklung nicht mehr.

Auch andere Trainer, wie ZestycloseQuestion64, sind von diesem Problem betroffen und froh damit nicht allein zu sein (via reddit.com). Bei den Meldungen in den sozialen Netzwerken ist auffällig, dass die meisten Spieler bereits vor oder während des Community Days die Herzen mit Evoli verdient haben.

Aus diesem Grund gibt es durch die reddit-Nutzer auch nur eine Vermutung, woran es liegen könnte: am Community Day. So schreibt EntireCheetah7000: “Ich glaube, es ist ein Bug, der mit dem Community Day zusammenhängt, vielleicht muss ich einfach warten, bis sie es beheben” (via reddit.com).

Warum könnte es am Community Day mit Evoli liegen?

Das es zu einem Fehler durch den zuvor stattgefunden Community Day gekommen ist, klingt auch für weitere Trainer denkbar. Im Gegensatz zu anderen Monstern, kann Evoli auf 8 Weiterentwicklungen zurückgreifen.

Diese lassen sich jedoch nicht alle einfach per Knopfdruck auslösen, sondern benötigen je nach Weiterentwicklung verschiedene Anforderungen. So müsst ihr für Folipurba und Glaziola vorab entsprechende Module setzen oder bei Nachtara und Psiana bestimmte Laufanforderungen erfüllen.

Um Feelinara entwickeln zu können, müssen Spieler das Evoli als Kumpel nehmen und mit diesem 70 Herzen sammeln. Das ist entsprechend zeitaufwendig. Aus diesem Grund wurden die Anforderungen zum Community Day angepasst. So brauchte Evoli für diese Entwicklung während des Events nur 7 Herzen.

Feelinara

Deshalb denken einige Trainer, wie Rhinaz, dass das Evoli noch gar keine 70 Herzen verdient hatte und eine Entwicklung zuvor nur wegen der veränderten Anforderung möglich war (via reddit.com). Somit müssten die Trainer die fehlenden Herzen noch sammeln und könnten es dann entwickeln.

Müssen Trainer die 70 Herzen neu sammeln?

Woran könnte das Problem mit Evoli liegen? Doch es gibt noch eine weitere Theorie, die mit den Anforderungen zur Evoli-Entwicklung zu tun haben. So vermuten andere reddit-User wie mizznox, dass der Zähler nach dem Community Day komplett zurückgesetzt wurde und die 70 Herzen nun neu erspielt werden müssen (via reddit.com).

Dass der Zähler zurückgesetzt wurde, glaubt auch pandaman467. Er erklärt auf reddit, dass auch seine gelaufenen Kilometer für die Entwicklung von Flecknoil gelöscht sind (via reddit.com). Ob der Anforderungszähler zur Entwicklung von Feelinara oder weiteren Pokémon tatsächlich zurückgesetzt wurde, ist allerdings nicht offiziell bestätigt.

Auch ob Niantic diesen Fehler zeitnah beheben wird oder die betroffenen Spieler die Herzen neu verdienen müssen, ist bislang nicht bekannt. Sollte es dazu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Seid ihr auch von dem Problem betroffen und könnt Evoli derzeit nicht zu Feelinara entwickeln? Oder habt ihr alle Evoli während des Community Days entwickelt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare.

Übrigens vermuten Trainer, dass Pokémon GO heimlich an der Shiny-Quote gedreht hat. Wir haben uns das angesehen und erklären euch worum es geht.