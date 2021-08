Pokémon GO: Morgen startet Teil 3 von Hyperbonus mit 7 neuen Pokémon und Boni

Wie findet ihr die Pokémon und Boni, die es zum 3. Teil vom Hyperbonus geben wird? Welches Monster darf auf gar keinen Fall in eurer Sammlung fehlen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO aus.

Wann findet der 3. Hyperbonus statt? Das 3. Hyperbonus-Event startet morgen, am 20. August 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am. 31. August 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt somit etwas mehr als eine Woche Zeit, um alle Boni zu nutzen.

Was ist das für ein Event? Im Rahmen des GO Fests hattet ihr die Möglichkeit durch das Lösen gemeinsamer, globaler Herausforderungen weitere Events zu erspielen. Da alle 24 Aufgaben geschafft wurden, hat Niantic drei Hyperbonus-Events versprochen.

Morgen, am 20. August 2021, startet in Pokémon GO der 3. Teil vom Hyperbonus. Wir, von MeinMMO, zeigen euch, welche neuen Pokémon euch zu diesem Event erwarten und auf welche Boni ihr euch freuen könnt.

