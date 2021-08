Pokémon GO bringt Corona-Boni stellenweise zurück, doch Community fühlt sich „ungehört“

Ende Juli 2021 wurden in Pokémon GO die Corona-Boni in Neuseeland und den USA abgeschafft. Nun kommen die Corona-Boni stellenweise zurück. Wir erklären euch, warum, und zeigen euch die Reaktionen aus der Community.

Worum geht es? Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte Niantic 2020 in Pokémon GO verschiedene Corona-Boni eingeführt, die den Trainern das Spielen von zu Hause erleichterten. Dazu zählte eine erhöhte Reichweite der PokéStops und Arenen oder auch ein länger haltender, effizienterer Rauch.

Nun wollten die Entwickler zu ihrem ursprünglichen Spielekonzept zurückfinden und wieder mehr Aktivitäten im Freien ermöglichen. Aus diesem Grund haben sie die Corona-Boni zu Ende Juli 2021 in Neuseeland und den USA auslaufen lassen. Das stieß in der Community auf viel Kritik. Jetzt erfolgte allerdings die Kehrtwende und die Corona-Boni werden stellenweise zurückkommen.

Warum kommen die Corona-Boni zurück? Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hatte Neuseeland die Warnstufe 4 ausgerufen und damit das öffentliche Leben erneut beschränkt. Aus diesem Grund teilte Niantic in der Nacht vom 18. August über Twittermit, dass Neuseeland vorübergehen die Corona-Boni zurückerhält:

Das sind die Reaktionen der Community

Die Rücknahme der Corona-Boni sorgte bereits Ende Juli für viel Gesprächsstoff und Kritik in der Community. Grund dafür war die anhaltende Corona-Pandemie und die dadurch immer wiederkehrenden regionalen Beschränkungen. Einzelne Spieler drohten sogar mit dem Boykott des Spiels und empfanden die Entscheidung als Schlag ins Gesicht.

Doch auch nach der offiziellen Mitteilung zur Rückkehr der Corona-Boni in Neuseeland sind die Trainer nach wie vor sauer. Das liegt daran, dass auch in anderen Teilen der Welt die Corona-Zahlen sehr hoch sind, wie etwa in den USA. Dort können die Trainer allerdings keine Corona-Boni mehr nutzen. Das sind die Reaktionen der Community:

aznknight613 (via reddit.com): “5 bestätigte Fälle in Neuseeland und sie haben es zurückgestellt. Währenddessen in den USA …”

CaffeinatedGuy (via reddit.com): “Hier drüben, auf der aufsteigenden Seite einer Delta-Welle, wurden die FEMA und die Nationalgarde eingeschaltet und schicken Leute. Die Notaufnahme hat jetzt ein Zelt. Aber ja, hier gibt es nichts zu sehen. In den USA läuft alles gut.”

ItsFleeceKing (via twitter.com): “Endlich! Eine schnelle Reaktion und eine dringend benötigte Änderung. Danke, Niantic! Aber warum konnte diese Reaktion und Veränderung nicht weltweit erfolgen? Offensichtlich seid ihr in der Lage, dies schnell zu implementieren.”

Geht es Niantic nicht um die Spieler?

Durch die Reaktionen der Community wird deutlich, dass Niantic rund um die Corona-Boni keine einheitlichen Regeln umgesetzt hat. Der reddit-User urkldajrkl ist fassungslos und davon überzeugt, dass diese Entscheidung nicht anhand von Corona-Zahlen getroffen wurde, sondern aufgrund der rechtlichen Auflagen (via reddit.com).

Viele Trainer halten das für gar nicht so unwahrscheinlich, denn trotz der hohen Zahlen und der vehementen Forderungen der Spieler, bleiben die Corona-Boni in den USA weiterhin entfernt. Ein Grund dafür ist anscheinend, dass es dort keine einheitlich erhöhte Warnstufe oder Maßnahmen gibt, wie etwa einen Lockdown.

Das ist in Neuseeland anders. Hier wurden entsprechende Maßnahmen beschlossen, die auch Auswirkungen auf die Spieler von Pokémon GO haben. Das bestätigt auch der reddit-User Telpe, der darauf hinweist, dass Neuseeland bereits bei einem bestätigten Corona-Fall in den Lockdown geht (via reddit.com).

Trainer fordern Handeln durch Niantic

Über das Vorgehen von Niantic ist die Community sauer. Sie fordern deshalb die Rückkehr der Corona-Boni auch in den USA. So schreibt der Twitter-User FlappleSnapple, dass die USA in Fällen ertrinke und nur weil die Regierung nichts mache, heiße das nicht, dass es nicht schlimm sei (via twitter.com). Er fordert deshalb Niantic auf, aktiv zu werden.

Kvales stimmt dem zu und schreibt: “Das soll wohl ein Scherz sein. Nur, weil wir auf Bundesebene nicht als ‘Alarmstufe 4’ eingestuft sind, heißt das nicht, dass die USA nicht in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Menschen an Covid verlieren. Und viele von uns entscheiden sich dafür, den sozialen Distanzierungsrichtlinien zu folgen, ohne dass dies vorgeschrieben ist” (via twitter.com).

Der reddit-User Duarjo hat dazu eine völlig andere Meinung und schreibt: “die Welt hat Covid nicht hinter sich gelassen und es gibt einen Hate gegen Niantic, aber die USA hatten den SpringBreak, Japan hatte eine Olympiade, in Frankreich gingen die Leute auf Konzerte … Niantic kann sich nicht danach richten, was die Leute denken, sondern danach, was die Regierungen für logisch halten” (via reddit.com).

Ob Niantic sich diesen Forderungen beugt und die Corona-Boni nun doch flächendeckend zurück bringt, ist nicht bekannt. Eine entscheidende Rolle könnte dabei auch die von Niantic angekündigte Experten-Runde sein, die aufgrund der anhaltenden Kritik zur Rücknahme der Corona-Boni einberufen werden soll. Sobald es neue Informationen rund um die Corona-Boni geben wird, erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Wie findet ihr es, dass Niantic nun die Corona-Boni in Neuseeland zurück bringt? Wünscht ihr euch auch eine einheitliche Lösung? Oder seht ihr es wie der reddit-User Duarjo, dass es richtig ist, wenn sich Niantic an den jeweiligen Vorgaben der einzelnen Länder orientiert? Schreibt und eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare.

