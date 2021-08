Pokémon GO will bald Power-Ups bei PokéStops ermöglichen – So funktioniert’s

Wie findet ihr die Funde der Dataminer? Werdet ihr nach dem Release der Power-Up-Funktion häufiger PokéStops scannen? Was denkt ihr über die Belohnungen, die ihr dadurch bekommt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Bereits seit längerem stoßen die PokeMiner im Spielcode auf das Thema Power-Ups bei PokéStops. Nun sind auch erste Informationen zur Funktionsweise in Pokémon GO gefunden wurden.

Woher kommen die Infos? Die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, schaut regelmäßig in den Code von Pokémon GO, um nach neuen Informationen im Spiel zu suchen. Diese veröffentlichen sie im Anschluss, um sie allen Spielern zugänglich zu machen.

Dataminer haben in Pokémon GO erste Informationen zu der Funktionsweise der Power-Ups von PokéStops gefunden. Wir haben uns diese angesehen und zeigen euch, was euch die Funktion bringen soll.

Insert

You are going to send email to