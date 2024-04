Lost Legions lässt euch im Teutoburger Wald ums Überleben kämpfen – Konzept ist gut, die Grafik noch nicht

Ein Indie-Studio aus Berlin arbeitet aktuell an einem neuen Survival-Spiel auf Steam, das euch im Teutoburger Wald ums Überleben kämpfen lässt. Ein Konzept, das vielleicht gut klappen könnte, aber die Grafik macht Spieler noch skeptisch.

Um welches Spiel geht es hier? Lost Legions ist ein neues Survival-Spiel auf Steam von dem Indie-Studio Tarock Interactive, die ihren Sitz in Berlin haben. Einen Release-Termin für das Spiel gibt es noch nicht, da sich die Entwicklungen erst in der Pre-Alpha-Phase befinden.

Auf der offiziellen Steam-Seite heißt es, dass Lost Legions ein historisches Erkundungs- und Überlebensspiel ist und in einer von Hand gefertigten Welt spielt, die ihr mit bis zu 4 Spielern entdecken könnt. Gespielt wird auf von Spielern gehosteten Servern.

Ein erster Trailer lässt euch jetzt aber schon mal einen Blick auf das Setting und die Welt von Lost Legions werfen, in welcher sich einige gleich wie Zuhause fühlen könnten:

Was steckt hinter dem Konzept? In Lost Legions schlüpft ihr in die Rolle eines römischen Soldaten, der im Teutoburger Wald nach der Varusschlacht um sein Überleben kämpft. Zeitlich befindet ihr euch dann also im Jahr 9 n. Chr. in einem Wald mitten im alten Germanien.

Ihr habt hier die Wahl zwischen vier spielbaren Charakteren, die allesamt eine eigene Vergangenheit haben. Auch alle NPCs sollen in Lost Legions ihre eigenen, detaillierten Hintergrundgeschichten und Persönlichkeiten besitzen.

Als Legionär seid ihr im Teutoburger Wald wenig überraschend nicht gerne gesehen und verliert durch einen germanischen Hinterhalt alles, was ihr habt. Danach müsst ihr erstmal lernen, mit dem zu überleben, was der Wald euch bietet. Klassisch für ein Survival-Spiel müsst ihr also sammeln, Bäume fällen und jagen, um euch erste Waffen, Ausrüstungen und Werkzeuge herzustellen.

Einige der Kern-Features von Lost Legions:

Mehrere Biomee mit verschiedenen Tieren, Ressourcen und Herausforderungen.

Kämpfe basieren auf eurer Ausrüstung und sollten deshalb sorgfältig vorbereitet sein.

Ihr benutzt verschiedene Waffen mit einzigartigen Angriffen, Ausweichmanövern und Blocks.

Ihr erbaut römische Kriegslager oder erobert feindliche Dörfer, um diese nach euren Vorstellungen neu zu gestalten.

Neue Rezepte erhaltet ihr von, nach der Schlacht zurückgelassener, Ausrüstung.

NPCs könnt ihr retten und als neue Legionäre rekrutieren. Schickt sie dann Ressourcen sammeln oder interessante Orte entdecken.

In Lost Legions soll euch eine packende Geschichte über Verrat und den Überlebenskampf erwarten. Themen wie Kolonialismus und Imperialismus sollen behandelt werden.

„Konzept 10/10, Animationen 3/10“

Welche Kritik gibt es? Auch, wenn das Konzept und Setting sich gar nicht schlecht anhören und sicherlich gut funktionieren könnte, findet man aktuell noch einige Kritik zu Lost Legions. Vor allem unter dem Trailer (via Tarock Interactive und IGN) liest man viele Kommentare, die die Grafik und die Leistung bemängeln.

Angemerkt werden hier vor allem die Animationen und weniger die Grafik der Umgebung oder Charaktere selbst. Die Bewegungen des Charakters würden unfertig wirken und nicht flüssig laufen. Ein User bemerkt, dass alleine mit dem Charakter zu rennen die Framerate droppt.

Generell merken einfach viele User an, dass die Grafik unfertig aussehe. „Ist das Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Alpha Material?“, fragt User Alice.59. Da sich Lost Legions tatsächlich in der Pre-Alpha-Phase befindet, ist es nicht einmal so unwahrscheinlich, dass sich grafisch noch einiges ändern und verbessern kann.

User seanduncan9722 bewertet in seinem Kommentar das Konzept mit einer 10 von 10, aber die Animationen lediglich mit einer 3 von 10 und merkt an, dass die dringend noch überarbeitet werden müssen. In ihrer Antwort darauf schreiben die Entwickler: „[…] Wir befinden uns in der Pre-Alpha-Phase, also liegt noch ein weiter Weg vor uns bis zum Release. Glücklicherweise sind Animationen einfacher zu verbessern, als das Konzept.“

Die Entwickler scheinen die Reaktionen also durchaus ernst zu nehmen und arbeiten zukünftig vielleicht an besseren Animationen. Ob und wie ihnen das gelingt, wird sich dann zeigen.

Der Release von Lost Legions ist noch lange nicht bekannt, aber auf folgende Spiele könnt ihr euch dieses Jahr schon freuen: 8 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2024 freuen könnt