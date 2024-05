Clash of Clans Heldenausrüstung – Level, Kosten und was ihr dazu wissen müsst

Die Heldenausrüstung in Clash of Clans kann auf verschiedene Level gebracht werden. Wie das geht, welche Ausrüstungen es gibt und wie hoch die Kosten dafür sind, erklären wir euch.

Was ist Heldenausrüstung? Die Heldenausrüstung ist ein Feature in Clash of Clans, mit dem eure Helden individuell angepasst werden können. Durch die Ausrüstung erhalten Helden Fähigkeiten, die sowohl aktiver als auch passiver Natur sein können.

Jeder der vier verfügbaren Helden besitzt eigene Heldenausrüstungen. Es gibt sowohl gewöhnliche Heldenausrüstungen als auch epische Ausrüstungen.

Wie viele Heldenausrüstungen kann ein Held tragen? Jeder Held kann zeitgleich zwei Heldenausrüstungen tragen.

Liste aller Heldenausrüstungen

Im Folgenden findet ihr eine Liste mit allen Heldenausrüstungen, die es in Clash of Clans aktuell gibt.

Name Held Seltenheit Freischaltung Barbarenpuppe Barbarenkönig Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Wutflasche Barbarenkönig Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Erdbebenstiefel Barbarenkönig Gewöhnlich Schmiede Level 1 Vampirschnurrbart Barbarenkönig Gewöhnlich Schmiede Level 3 Riesenhandschuh Barbarenkönig Episch Vorheriges Event,

oder für 1.500 Juwelen beim Händler (nicht immer verfügbar) Bogenschützinnen-

puppe Bogenschützen-

königin Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Unsichtbarkeitsflasche Bogenschützen-

königin Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Riesenpfeil Bogenschützen-

königin Gewöhnlich Schmiede Level 2 Heilerinnenpuppe Bogenschützen-

königin Gewöhnlich Schmiede Level 5 Frostpfeil Bogenschützen-

königin Episch Vorheriges Event,

oder für 1.500 Juwelen beim Händler (nicht immer verfügbar) Ewiger Wälzer Großer Wächter Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Buch der Besserung Großer Wächter Gewöhnlich Schmiede Level 6 Lebensstein Großer Wächter Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Wutjuwel Großer Wächter Gewöhnlich Schmiede Level 4 Feuerball Großer Wächter Episch Vorheriges Event Königliches Juwel Königliche Gladiatorin Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Zielsuchender Schild Königliche Gladiatorin Gewöhnlich Standardmäßig verfügbar Schweinereiter-Puppe Königliche Gladiatorin Gewöhnlich Schmiede Level 7 Tempoflasche Königliche Gladiatorin Gewöhnlich Schmiede Level 8

Unterschied zwischen gewöhnlicher und epischer Heldenausrüstung

Wie erhalte ich gewöhnliche Heldenausrüstung? Die gewöhnliche Heldenausrüstung erhaltet ihr in der Schmiede. Dies ist ein Gebäude, welches ihr ab Rathauslevel 8 bauen könnt. Hier könnt ihr die Heldenausrüstung verbessern und die Fähigkeiten der Helden dadurch anpassen.

Je höher das Level eurer Schmiede ist, desto mehr Heldenausrüstungen schaltet ihr frei.

Wie erhalte ich epische Heldenausrüstung? Um eine epische Heldenausrüstung zu erhalten, müsst ihr auf besondere Events in Clash of Clans warten. Nach Ablauf der Events könnt ihr epische Heldenausrüstung mit etwas Glück auch in den wöchentlichen Angeboten des Händlers finden.

Maximales Level der Heldenausrüstungen

Wie hoch ist das maximale Level für Heldenausrüstungen? Gewöhnliche Heldenausrüstungen können maximal auf Level 18 verbessert werden. Epische Heldenausrüstungen können sogar bis Level 27 verbessert werden.

Wie kann ich das Level von Heldenausrüstungen steigern? Um eure Heldenausrüstungen zu steigern, muss eure Schmiede entsprechend gelevelt sein. Zusätzlich benötigt ihr noch Ressourcen in Form von Erzen.

Es gibt drei verschiedene Erze, die für das Upgraden von Heldenausrüstungen benötigt werden:

Glanzerz: für gewöhnliche und epische Ausrüstung

Glimmerz: für gewöhnliche und epische Ausrüstung

Sternenerz: für bestimmte Level bei epischer Ausrüstung

Um Erze zu erhalten, gibt es vier potenzielle Quellen. Dies sind der Heimatdorf-Sternebonus, Clankriege, der Händler und der Shop.

Kosten der Heldenausrüstung

Kosten für gewöhnliche Heldenausrüstung

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Upgrade-Kosten, wenn ihr das Level eurer gewöhnlichen Heldenausrüstung erhöhen wollt. Zusätzlich seht ihr, welches Level eure Schmiede benötigt, um das Upgrade durchzuführen.

Wenn eine Heldenausrüstung erst ab einem höheren Level der Schmiede verfügbar ist, ist das auch das benötigte Level, um die Ausrüstung hochzuleveln. Dies gilt so lange, bis der Eintrag in der Tabelle höher ist, als das benötigte Schmiede-Level zum Freischalten der Ausrüstung.

Level Glanzerz Glimmerz Schmiede-Level 1 // // // 2 120 0 1 3 240 20 1 4 400 0 1 5 600 0 1 6 840 100 1 7 1.120 0 1 8 1.440 0 1 9 1.800 200 1 10 1.900 0 3 11 2.000 0 3 12 2.100 400 3 13 2.200 0 5 14 2.300 0 5 15 2.400 600 5 16 2.500 0 7 17 2.600 0 7 18 2.700 600 7

Kosten für epische Heldenausrüstung

In dieser Tabelle findet ihr die benötigten Gegenstände und das Level der Schmiede, die ihr benötigt, um eure epischen Heldenausrüstungen aufzuleveln.

Level Glanzerz Glimmerz Sternenerz Schmiede-Level 1 // // // 1 2 120 0 0 1 3 240 20 0 1 4 400 0 0 1 5 600 0 0 1 6 840 100 0 1 7 1.120 0 0 1 8 1.440 0 0 1 9 1.800 200 10 1 10 1.900 0 0 1 11 2.000 0 0 1 12 2.100 400 20 1 13 2.200 0 0 3 14 2.300 0 0 3 15 2.400 600 30 3 16 2.500 0 0 5 17 2.600 0 0 5 18 2.700 600 50 5 19 2.800 0 0 7 20 2.900 0 0 7 21 3.000 600 100 7 22 3.100 0 0 8 23 3.200 0 0 8 24 3.300 600 120 8 25 3.400 0 0 9 26 3.500 0 0 9 27 3.600 600 150 9

Mit dem Einsatz von Heldenausrüstungen in Clash of Clans bekommt ihr zum einen mehr Möglichkeiten zur Individualisierung eurer Helden und könnt sie unterschiedlicher einsetzen. Eine gut gewählte Taktik mit der passenden Heldenausrüstung kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen.