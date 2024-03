Brawl Stars: Tier List zu den besten Brawlern 2024 auf Deutsch

Wie funktioniert die Tier List? In dieser Tier List listen wir euch alle 77 Brawler auf, die es derzeit in Brawl Stars gibt. Unser Ranking besteht dabei aus den Stufen S (Sehr gut) bis C (Selten zu gebrauchen) in die wir die Brawler einteilen. Beim Ranking schauen wir dabei auf die Vielseitigkeit, Tödlichkeit und Stärke des jeweiligen Brawlers und behalten zudem die aktuellsten Nerfs und Buffs im Auge.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to