Pokémon GO: „Edles Schimmern“ bringt jetzt Diancie – Alle Schritte und Belohnungen

In Pokémon GO startet das Diancie-Event mit der Spezialforschung „Edles Schimmern“. Hier könnt ihr das mysteriöse Pokémon kriegen, wenn ihr es noch nicht habt. Alle Infos.

Was ist das für eine Forschung? Bei „Edles Schimmern“ handelt es sich um eine Spezialforschung, die ab dem 1. Mai um 10:00 Uhr in Pokémon GO verfügbar ist. Ihr müsst euch nur einloggen, um sie zu bekommen. Die Forschung ist kostenlos.

Sobald ihr die Forschung freigeschaltet habt, habt ihr unbegrenzt Zeit, sie zu lösen.

Was ist das Highlight? In der Forschung können nun alle Spieler Diancie bekommen. Dieses Monster gab es erstmals mit einem Ticket beim GO Fest 2023.

Was ist das für ein Pokémon? Diancie ist ein mysteriöses Pokémon vom Typ Gestein und Fee, das auch eine Mega-Entwicklung mitbringt. Mega-Diancie ist dabei einer der stärksten Angreifer seines Typs in Pokémon GO.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr bereits ein Diancie besitzt, bringt euch die Forschung kein weiteres Exemplar. Stattdessen erhaltet ihr Bonbons für das Pokémon.

Alle Schritte und Belohnungen zeigen wir euch hier.

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 1 von 6

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops oder Arenen 5 Pokébälle Mache 10 Upgrades bei Pokémon Nasgnet Fange 20 Pokémon 3 Sananabeeren

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

Kiesling

1 Lockmodul

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 2 von 6

Aufgabe Belohnung Erledige 5 Feldforschungen Parfi Mache 20 Upgrades bei Pokémon 3 Sananabeeren Nutze 20 Beeren beim Fangen von Pokémon Flauschling

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

Zobiris

1 Rauch

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 3 von 6

Aufgabe Belohnung Nutze einen Rauch 15 Pokébälle Mache 20 Upgrades bei Pokémon Onix Fange 15 verschiedene Spezies von Pokémon 3 Sananabeeren

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

Rocara

1 Glücks-Ei

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 4 von 6

Aufgabe Belohnung Erledige 5 Feldforschungen 10 Pokébälle Mache 25 Upgrades bei Pokémon 10 Superbälle Fange 30 Pokémon 10 Hyperbälle

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

Begegnung mit Diancie oder 25 Diancie-Bonbons, wenn ihr es schon habt

2.000 Sternenstaub

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 5 von 6

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Pokémon 1 Sonderbonbon Mache 15 Upgrades bei Fee-Pokémon 1 Sonderbonbon Mache 15 Upgrades bei Gestein-Pokémon 1 Sonderbonbon

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

300 Mega-Energien für Diancie

3 Goldene Himmihbeeren

Spezialforschung Edles Schimmern – Schritt 6 von 6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.000 EP Bereits erledigt 2.000 Sternenstaub Bereits erledigt 2.000 EP

Bei Abschluss der Stufe:

2.000 EP

100 Mega-Energien für Diancie

25 Sticker

Ihr braucht noch mehr Mega-Energie? In den Feldforschungen habt ihr bis Freitag, dem 3. Mai um 23:59 Uhr Zeit, euch noch mehr Mega-Energien für Diancie zu sichern. Außerdem könnt ihr in den Feldforschungen Begegnungen mit Rocara erhalten.

Nun hat der Mai begonnen und neue Termine stehen an. Alle Events in Pokémon GO im Mai 2024 findet ihr hier.