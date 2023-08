Pokémon GO bringt Mega-Diancie zum GO Fest 2023 – Lohnt es sich?

In Pokémon GO steht das große GO Fest 2023 in den Startlöchern, bei dem ihr euch erstmals Mega-Diancie sichern könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Monster ist, wie ihr es bekommt und ob es sich überhaupt lohnt.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO erwartet euch bald ein neues Mega-Pokémon, auf das Spieler bereits seit einiger Zeit warten: Mega-Diancie. Dabei handelt es sich um die Mega-Entwicklung des mysteriösen Fee- und Gestein-Pokémon Diancie, was im Rahmen des diesjährigen GO Fests sein Debüt im Spiel feiert.

Und damit ist es nicht allein, denn auch seine Mega-Entwicklung soll endlich zu bekommen sein. Wie ihr euch Mega-Diancie sichern könnt und ob es sich lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So bekommt ihr Mega-Diancie

Wann feiert Mega-Diancie sein Debüt? Nachdem das Edelstein-Pokémon bereits als eines der Highlights für das diesjährige GO Fest angekündigt wurde, haben die Entwickler von Pokémon GO noch einmal nachgelegt und auch Mega-Diancie in einem Tweet für das Event bestätigt.

So wird es zu den Live-Events in London, Osaka und New York sowie während des globalen GO Fests auch erstmals Mega-Energie zu sammeln geben, um Diancie temporär zu Mega-Diancie zu entwickeln. Doch nicht jeder kann sich das neue Monster sichern.

Wer kann sich Mega-Diancie holen? Um sich die Mega-Energie sichern zu können, benötigt ihr ein Ticket für die Live-Events und/oder für das globale GO Fest.

Wie bekommt man die Mega-Energie? Wer ein Ticket für das globale GO Fest besitzt, bekommt eine besondere Spezialforschung. Durch diese sichert ihr euch eine Begegnung mit Diancie. Um euch die dazugehörige Mega-Energie zu sichern, müsst ihr zusätzlich Raid-Kämpfe gegen Rocara absolvieren. Diese erhalten Ticketinhaber im Anschluss an den gewonnen Raid.

Ticketinhaber zu einem der Live-Events können sich die Mega-Energie darüber hinaus durch das Lösen von entsprechenden Feldforschungen im jeweiligen Event-Park vor Ort sichern.

Lohnt sich Mega-Diancie?

So stark wird es: Während Diancie insbesondere mit einer guten Verteidigung punkten kann, überzeugt seine Mega-Entwicklung mit einem enormen Angriffswert. Auch wenn die genauen Zahlen und Movesets zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt sind, ist mit folgenden Werten zu rechnen (via gamepress.gg):

Angriff: 342

Verteidigung: 235

Ausdauer: 137

Sofern sich diese Werte bestätigen, wird Mega-Diancie der beste Gesteins- und Fee-Angreifer des Spiels, weshalb es insbesondere in Raids nicht in eurem Team fehlen sollte. Es bleibt dann also nur zu hoffen, dass es auch ein starkes Moveset bekommt.

Gibt es Shiny-Diancie? Nach aktuellen Informationen könnt ihr im Rahmen der Spezialforschung nur ein normales Diancie fangen, was ihr wiederum zu einem Mega-Diancie weiterentwickeln könnt. Eine schillernde Variante wird es demzufolge vorerst nicht im Spiel zu finden geben.

Wer sollte sich Mega-Diancie sichern? Wer ein starkes Pokémon in seinem Team haben will, der sollte Mega-Diancie keineswegs außer Acht lassen, denn es wird voraussichtlich einer der besten Angreifer in Pokémon GO werden. Insbesondere Spieler, die sich bereits ein Ticket für das GO Fest geholt haben, sollten die Chance also nutzen und fleißig Mega-Energie sammeln.

Wann Diancie und seine Mega-Entwicklung schließlich für alle Spieler in Pokémon GO verfügbar sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die Aussichten auf das GO Fest 2023? Werdet ihr euch Diancie und seine Mega-Entwicklung sichern? Oder hofft ihr lieber auf ein generelles Debüt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

