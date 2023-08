Pokémon GO Fest 2023: Habitate und Spawns im Zeitplan

In Pokémon GO läuft am 26. und 27. August 2023 das GO Fest. Das bringt wechselnde Habitate mit unterschiedlichen Monstern. Wir zeigen euch den Zeitplan.

Was sind Habitate beim GO Fest 2023? Sie stellen Lebensräume dar, in denen sich unterschiedliche Pokémon tummeln. Je nach Habitat findet ihr andere Pokémon vor.

Wann gibt es die Habitate? Am Samstag, den 26. August. Das ist der erste Tag des weltweiten GO Fests. Am Sonntag hingegen werden die Monster aus den Habitaten durcheinander spawnen, ohne Stundenbeschränkung.

Doch wenn ihr bestimmte Monster sucht, solltet ihr in den jeweiligen Habitats-Stunden spielen.

Zeitplan für die Habitate beim GO Fest 2023

Das ist der Zeitplan zum GO Fest 2023: Jedes Habitat läuft jeweils zweimal am Samstag.

10:00 bis 11:00 Uhr: Habitat Quarz-Terrarium

11:00 bis 12:00 Uhr: Habitat Pyrit-Sande

12:00 bis 13:00 Uhr: Habitat Malachit-Wildnis

13:00 bis 14:00 Uhr: Habitat Aquamarin-Küste

14:00 bis 15:00 Uhr: Habitat Quarz-Terrarium

15:00 bis 16:00 Uhr: Habitat Pyrit-Sande

16:00 bis 17:00 Uhr: Habitat Malachit-Wildnis

17:00 bis 18:00 Uhr: Habitat Aquamarin-Küste

Spawns in den Habitaten beim GO Fest 2023

Diese Monster tauchen auf: Hier findet ihr die wichtigsten Event-Spawns während der jeweiligen Habitate in Tabellenform. Wichtig: Einige der Spawns gibt es nur, wenn ihr ein Ticket besitzt und das Item Rauch einsetzt. Auch regionale Pokémon sind unterwegs.

Mögliche Shinys sind mit Sternchen* versehen.

Habitat Spawns (für alle Trainer) Exklusive Rauch-Spawns (nur mit Ticket) Quarz-Terrarium

10:00 bis 12:00 Uhr

14:00 bis 15:00 Uhr Pikachu mit Quarz-Krone*

Piepi*

Schlurp*

Skaraborn*

Miltank*

Waumpel*

Flurmel*

Eneco*

Liebiskus*

Schalellos (Östliches Meer)*

Haspiror*

Ohrdoch*

Tarnpignon*

Bubungus Hisui-Fukano

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Pyrit-Sande

11:00 bis 12:00 Uhr

15:00 bis 16:00 Uhr Pikachu mit Pyrit-Krone*

Sandan*

Alola-Digda*

Enton*

Girafarig*

Pottrott*

Knacklion*

Kaumalat*

Hippopotas*

Praktibalk*

Wattzapf*

Bithora*

Eguana*

Mabula Gladiantri*

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Malachit-Wildnis

12:00 bis 13:00 Uhr

16:00 bis 17:00 Uhr Pikachu mit Malachit-Krone*

Raupy*

Knofensa*

Sichlor*

Relaxo mit Cowboy-Hut*

Webarak*

Remoraid*

Roselia*

Shnebedeck*

Waumboll*

Kastadur*

Flunschlik*

Imantis

Kommandutan* Venuflibis

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O* Aquamarin-Küste

13:00 bis 14:00 Uhr

17:00 bis 18:00 Uhr Pikachu mit Aquamarin-Krone*

Seeper*

Lapras*

Marill*

Woingenau*

Kanivanha*

Schmerbe*

Kindwurm*

Tanhel*

Schalellos (Westliches Meer)*

Fleknoil*

Schallquap*

Viscora*

Garstella Pachirisu

Icognito A*

Icognito D*

Icognito I*

Icognito M*

Icognito N*

Icognito O*

Was geht noch beim GO Fest 2023?

Beim GO Fest sind jede Menge Inhalte zu finden. Wir haben euch die Wichtigsten hier in der Box zusammengefasst:

Abseits der wilden Spawns findet ihr einige spannende Monster in den Forschungen oder auch in den Raids. Pokémon wie Diancie und Rayquaza spielen ebenfalls eine Rolle beim GO Fest und dürften für viele Spieler die spannendsten Monster am Wochenende sein.

Doch auch das kleine Pokémon Rocara solltet ihr nicht ignorieren. Denn das ist ein richtig starkes Monster, wenn ihr gerne in der Kampfliga spielt.