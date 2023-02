Pokémon GO: Proto-Kyogre Konter – 20 beste Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Proto-Kyogre in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Kyogre mit seiner Protomorphose-Form in Raids besiegen.

Was ist Proto-Kyogre für ein Pokémon? Dabei handelt es sich um die stärkere Version von Kyogre, die zur Hoenn-Tour 2023 erstmals in Pokémon GO veröffentlicht wird. Es gehört zum Typ Wasser. Ihr findet auch Proto-Groudon im Spiel.

Wann kommt Proto-Kyogre? Den Boss findet ihr am Wochenende (25. und 26. Februar) in den Raids des Hoenn-Tour-Events. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Proto-Kyogre und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Proto-Kyogre besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Gewaldro mit Kugelsaat und Flora-Statue Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge Voltriant mit Funkensprung und Ladungsstoß Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Luxtra mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Mega-Galagladi mit Fußkick und Laubklinge Shaymin (Zenit) mit Kraftreserve und Strauchler Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Donnerblitz Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Donnerschlag Crypto-Chelterra mit Rasierblatt und Flora-Statue

Schwächen von Proto-Kyogre: Das Pokémon gehört zum Typ Wasser und hat Schwächen gegen Pfllanze und Elektro. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Proto-Kyogre zu besiegen.

Gibt es Shiny Proto-Kyogre? Ja, ihr könnt Kyogre in seiner Protoform auch als Shiny fangen.

Hier seht ihr Shiny Proto Groudon zusammen mit Shiny Proto Kyogre

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr die Proto-Form von Kyogre mit mindestens 5 Trainern besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.