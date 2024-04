Pokémon GO: Entdecke Kanto aufs Neue – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Spezialforschung „Entdecke Kanto aufs Neue“ abschließen. Wir zeigen euch alle Aufgaben, Schritte und Belohnungen, die sie bietet.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO ging das neue Update live, mit dem ihr euch unter anderem eine verbesserte Grafik abholen könnt und eben auch auf die Kanto-Monster in verschiedenen Biomen trefft. Damit kam auch die Forschung „Entdecke Kanto aufs Neue“ ins Spiel.

Weitere Kanto-Boni: Das Event „Entdecke Kanto aufs Neue“ bringt neben der Forschung auch Boni.

Mehr EP für die Sieben-Tage-Streak bei PokéStops und Fängen

Die Freundschaftslevel erhöhen sich schneller beim Öffnen von Geschenken, Tauschen oder dem gemeinsamen Kämpfen

Ihr habt eine erhöhte Shiny-Chance bei Bisasam, Glumanda und Schiggy in den Biomen

Community-Day-Attacken beim Entwickeln zu Bisaflor, Glurak und Turtok

Mega-Energien für die drei in Feldforschungen

Die Kanto-Monster sind die Pokémon der ersten Generation. Also Klassiker wie Bisasam, Schiggy, Glumanda und die übrigen Monster der Roten, Blauen und Gelben Edition.

Einige von ihnen sind nun wieder im Spiel zu finden, unter anderem im Rahmen der neuen Forschung. Da einige Spieler aufgrund der Zeitverschiebung bereits früher mit der Forschung starten konnten, sind die Aufgaben jetzt schon bekannt (via reddit / LeekDuck). Die Aufgaben und Belohnungen fassen wir hier für euch zusammen.

Entdecke Kanto aufs Neue – Schritt 1 von 5

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Bisasam-Begegnung Füttere deinen Kumpel 5 Mal Glumanda-Begegnung Fange 20 Pokémon, die ursprünglich aus Kanto stammen Schiggy-Begegnung

Stufenbelohnung:

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

1 Glücks-Ei

Entdecke Kanto aufs Neue – Schritt 2 von 5

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 20 Pokébälle Spiele 3 Mal mit deinem Kumpel 15 Superbälle Fange 30 Pokémon, die ursprünglich aus Kanto stammen 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung:

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

3 Sofort-TMs

Entdecke Kanto aufs Neue – Schritt 3 von 5

Aufgabe Belohnung Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Himmihbeeren Verdiene 25 Herzen mit deinem Kumpel 10 Nanabbeeren Fange 40 Pokémon, die ursprünglich aus Kanto stammen 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung:

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

3 Lade-TMs

Entdecke Kanto aufs Neue – Schritt 4 von 5

Aufgabe Belohnung Verwende 20 Beeren beim Fangen von Pokémon 25 Bisasam-Bonbons Verdiene 4 Bonbons beim Erkunden mit deinem Kumpel 25 Glumanda-Bonbons Fange 50 Pokémon, die ursprünglich aus Kanto stammen 25 Schiggy-Bonbons

Stufenbelohnung:

5.000 EP

2.500 Sternenstaub

1 Lockmodul

Entdecke Kanto aufs Neue – Schritt 5 von 5

Aufgabe Belohnung Nutze 151 Beeren beim Fangen von Pokémon 15.100 EP Verdiene 15.100 Sternenstaub 15.100 EP Fange 151 Pokémon, die ursprünglich aus Kanto stammen 15.100 EP

Stufenbelohnung:

10.000 Sternenstaub

1 Brutmaschine

Insgesamt könnt ihr euch also einiges an Belohnungen in der Forschung verdienen. Ihr wollt wissen, was noch in diesem Monat ansteht? Dann schaut bei allen Events im April 2024 bei Pokémon GO vorbei.