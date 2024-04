Pokémon GO bringt endlich ein neues Monster in der Wildnis, aber ihr müsst an den Strand

In Pokémon GO könnt ist das Kanto-Event gestartet, das euch endlich ein neues Monster in der Wildnis bringt. Doch es ist nicht überall zu finden. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches Pokémon es geht, wo ihr es finden könnt und was die Trainer dazu sagen.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO ist am Abend des 22. Aprils das Event Entdecke Kanto aufs Neue gestartet, welches ein Teil des großen Updates im Spiel ist. So stehen bei diesem Event nun die neuen Biome im Mittelpunkt und bringen euch das erste neue wilde Pokémon des Jahres: Schligda. Wir erklären euch, warum ihr dafür jetzt an den Strand müsst und wie die Trainer auf den Release reagieren.

Einen Ausblick zum großen Update zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

So könnt ihr euch jetzt Schligda sichern

Was ist das für ein Pokémon? Bei Schligda handelt es sich um ein Wasser-Pokémon aus der 9. Spiele-Generation. Mit Hilfe von 50 Bonbons könnt ihr es zu Schligdri weiterentwickeln. Erkennen könnt ihr das neue Pokémon an seinem weißen, wurmähnlichem Körper, der aus einem Loch aus dem Boden schaut sowie der roten Nase. Es wird deshalb auch als Meeraal-Pokémon bezeichnet.

Seine Weiterentwicklung besteht hingegen aus drei roten aalartigen Körpern, die aus einem Felsen herausschauen. Sie erinnern optisch daher etwas an Digda und Digdri, sind aber keinesfalls die gleichen Pokémon. Eine schillernde Version von Schligda ist aktuell noch nicht im Spiel verfügbar.

Warum müsst ihr für Schligda an den Strand? Um euch ein Exemplar zu sichern, müsst ihr auf die neuen Biome im Spiel achten, die durch das große Update im Spiel aktiviert wurden. Diese erkennt ihr anhand der verschiedenen Hintergründe in der Fangmaske. Da sich Schligda als Wasser-Pokémon besonders gern am Strand aufhält, könnt ihr es laut dem Blog von Pokémon GO auch ausschließlich im Strand-Biom finden.

Doch Strand gibt es, wie erste Trainer inzwischen festgestellt haben, wohl bei Niantic nicht nur unmittelbar am Meer. So fragten bereits Spieler in der Reddit-Community, ob man es wirklich nur an Meeresstränden finden kann und können den Antworten zufolge aufatmen.

So sollen sich in der Nähe größerer Flüsse, wie der Themse, auch Strand-Biome im Spiel befinden, in denen laut den Kommentaren auf Reddit auch schon das eine oder andere Schligda gesichtet wurde. Und auch bei anderen Gewässern wurden Spieler demnach bereits fündig:

Mesoplodon: Eindeutig ja. Sie spawnen hier in London in der Nähe der Themse.

Editiert: Ich sagte definitiv, bevor ich in Betracht zog, dass die Themse vielleicht nur ein “Strand”-Biom auslöst. Ich habe den Sand/Wasser-Hintergrund in der Nähe des Flusses.

piratedashel: Es ist definitiv in der Nähe des Sees gespawnt, wo ich es bekommen habe!

SituationOdd: Ich denke, es ist eher ein “Wasserbiom” – wir haben einige an einem See und einige an der Uferpromenade in der Nähe der Innenstadt.

Woran erkennt man das richtige Biom? Achtet bei der Suche nach Schligda also auf jeden Fall auf das entsprechende Strand-Biom. Dieses zeigt beim Fangen im Hintergrund einen Strand mit Wasser. Wie man im Beitrag von Reddit-User joaco_ds aber sehen kann, kann man Schligda auch finden, wenn der Hintergrund eine kahle Wiese mit einem dahinterliegende Gewässer zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagieren die Trainer auf den Release von Schligda?

Trainer freuen sich über besonderen Release: In der Community gehen die Meinungen zu Schligda auseinander. Einige Trainer freuen sich, dass es endlich ein neues wildes Pokémon im Spiel gibt. Wie Spieler nämlich vor einigen Tagen bereits auf Reddit festgestellt haben, feierte in diesem Jahr noch kein weiteres neues Monster in der Wildnis seinen Release.

Aber auch die Umsetzung in Kombination mit den neuen Biomen ist für einige eine besondere und vor allem positive Überraschung. So schreibt unter anderem der Reddit-User HiOnFructose in den Kommentaren: Sieht so aus, als hätten sie die Wünsche nach mehr biomspezifischen Pokemon, wie in der Vergangenheit, gehört. Das ist toll. Ich wohne zwar nicht in der Nähe eines Strandes, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass Schligda irgendwann eine Art globales Event bekommen wird.

Kritik am Release: Doch der Release in speziellen Biomen führt auch zu Kritik in der Community. So gibt es erste Trainer, die Bedenken haben, dass Schligda eines der Pokémon sein wird, was sie wohl nie fangen werden, da sie nicht in der Nähe eines Strandes oder größeren Gewässers wohnen.

Andere kritisieren in dem Zusammenhang auch, dass die Mehrheit der Trainer bei diesem Release benachteiligt sei. So müssten viele zum Fangen des neuen Monsters erst mit dem Auto zum nächsten Strand fahren, was nicht umweltfreundlich ist.

So erklärt techbear72 in den Reddit-Kommentaren: Bei jeder Ankündigung gibt es immer etwas, das für die Mehrheit der Spieler objektiv schlecht ist. In diesem Fall ist es Schligda, das für die meisten nicht verfügbar ist. Und gerade in der Umweltwoche sollte man meinen, dass Niantic nicht versuchen würde, die Leute zu ermutigen, sich in ihr Auto zu setzen, um zum nächsten Strand zu fahren, selbst wenn sie einen in angemessener Entfernung haben. Was wiederum die große Mehrheit der Spieler nicht tut.

Ob es Schligda bald auch in besonderen Events außerhalb der Biome zu fangen gibt und ob weitere biomspezifischen Monster folgen, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch der Release von Schligda? Lebt ihr in der Nähe eines Strandes und konntet euch bereits eins sichern? Oder müsstet ihr zum Fangen auch erst irgendwohin fahren? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Die Änderungen im Spiel sorgen für heftigen Wiederstand, denn das neue Avatar-Update ruiniert Kleidung.