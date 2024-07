Pokémon GO: Raid-Tag mit Mega-Lucario startet morgen – Alle Infos

In Pokémon GO wartet morgen der Raid-Tag mit Mega-Lucario auf euch. Wie er abläuft und worauf ihr achten müsst, erklären wir euch.

Wann läuft das Event? Im Zuge des Hyperbonus in Pokémon GO findet am Samstag, dem 27. Juli 2024 der Raid-Tag mit Mega-Lucario statt. Er beginnt um 11:00 Uhr und läuft bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Event? Während der Zeit des Events könnt ihr in zahlreichen Arenen auf Mega-Raids mit Mega-Lucario treffen. Absolviert ihr den Raid erfolgreich, könnt ihr Lucario in seiner regulären Form fangen.

Außerdem erhaltet ihr, je nach Geschwindigkeit des Raids, Mega-Energie für Lucario. Mit dieser Energie könnt ihr bei Lucario die Mega-Entwicklung auslösen.

Raid-Tag mit Mega-Lucario – So läuft er ab

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Mega-Lucario erscheint häufig in Arenen

Bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht

Erhöhte Chance, Shiny-Lucario nach einem Raid anzutreffen

1,5-fache Erfahrungspunkte für Raid-Kämpfe

Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons bei Raid-Kämpfen vor Ort

Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht (vom 27. Juli 2024 um 02:00 Uhr bis 28. Juli 2024 um 05:00 Uhr)

Gibt es eine exklusive Attacke? Fangt ihr nach einem Raid-Kampf ein Lucario, beherrscht es die exklusive Sofort-Attacke Kraftwelle . Diese Attacke fügt in Trainerkämpfen 13 Schaden und in Arena- beziehungsweise Raid-Kämpfen 9 Schaden zu.

Wie gehe ich am Raid-Tag am besten vor? Wenn ihr die 5 zusätzlichen Raid-Pässe, die ihr beim Event erhalten könnt, optimal nutzen wollt, könnt ihr wie folgt vorgehen:

Geht zu einer Arena und besiegt Mega-Lucario

Dreht die Scheibe der Arena, um einen neuen Pass zu erhalten

Geht zur nächsten Arena und wiederholt den Vorgang

Wie besiege ich Mega-Lucario am besten? Die Mega-Entwicklung von Lucario besitzt genau wie die reguläre Form des Pokémon die Typen Kampf und Stahl. Somit sind Angriffe der Typen Kampf, Boden und Feuer sehr effektiv, wenn ihr gegen Mega-Lucario kämpft.

Wenn ihr mit Freunden gemeinsam in die Raids zieht, solltet ihr zudem auf das Team-Play Feature setzen. So könnt ihr einen zusätzlichen Boost auf eure Lade-Attacken erhalten.

Lohnt sich Mega-Lucario? Mega-Lucario ist ein sehr starkes Monster, welches jedes Team verstärken kann. Während es als Stahl-Angreifer einen Platz recht weit oben einnehmen wird, wird es als Kampf-Angreifer in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO die Spitze einnehmen.

Wollt ihr Mega-Lucario als Kampf-Angreifer einsetzen, solltet ihr auf die Attacken-Kombination Konter und Aurasphäre zurückgreifen.

Was befindet sich im optionalen Ticket? Ihr könnt im Webstore von Pokémon GO für 5 $ (also ungefähr 5 €) ein Ticket erwerben, dass euch am Samstag, dem 27. Juli 2024 in der Zeit von 11:00 bis 22:00 Uhr zusätzlich folgende Boni gewährt:

13 zusätzliche Raid-Pässe an Arenen

Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons in Raids

1 garantiertes XL-Sonderbonbon nach Raid-Kämpfen mit Lucario

3-fache Erfahrungspunkte für Raid-Kämpfe

Doppelter Sternenstaub für Raid-Kämpfe

Zusätzlich erhaltet ihr beim Kauf des Tickets eine Lucario-Maske für euren Avatar.

Was sagt ihr zu dem Event? Werdet ihr losziehen und euch Mega-Lucario schnappen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO noch in den letzten Tagen des Monats anstehen, haben wir die passende Übersicht für euch.