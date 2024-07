Pokémon GO enthüllt Teil 2 und 3 des Hyperbonus – So geht’s weiter

Pokémon GO bringt zwei weitere Teile des Hyperbonus. Welche Boni und Inhalte sie bringen, zeigen wir euch hier.

Was ist der Hyperbonus? Den Hyperbonus haben Spieler beim globalen GO Fest freigeschaltet, indem sie weltweite Herausforderungen abgeschlossen haben.

Es gibt insgesamt drei Teile des Hyperbonus, die nun nacheinander starten. Der erste Teil des Hyperbonus startete heute, am 17. Juli 2024, mit dem Debüt des Pokémon Zwieps und weiteren Boni.

Nun sind auch die anderen Teile bekannt.

Hyperbonus Teil 2: Stärke des Stahls beginnt am Donnerstag, den 25. Juli 2024 und endet am Dienstag, den 30. Juli.

Hyperbonus Teil 3: Raid-Tag mit Mega-Lucario läuft am 27. Juli.

Wie die Inhalte und Boni aussehen, fassen wir hier für euch zusammen.

Alle Inhalte von Hyperbonus Teil 2: Stärke des Stahls in Pokémon GO

Welche Boni gibt es? Bei diesem Abschnitt dreht sich alles um Stahl-Pokémon. Darüber hinaus erhaltet ihr vier Boni, die über den ganzen Zeitraum hinweg laufen.

Ab Trainerlevel 31 erhaltet ihr zusätzliche XL-Bonbons beim Fangen

Bei guten, großartigen und fabelhaften Würfen bekommt ihr eine größere Chance auf XL-Bonbons.

Es gibt Extra-Bonbons, wenn ihr gut, großartig oder fabelhaft werft.

Außerdem erhaltet ihr dreifachen Fang-Sternenstaub.

Das Highlight Shiny Togademaru: Togedamaru erscheint erstmals schillernd in Pokémon GO und ihr könnt es antreffen, wenn ihr Glück habt. Es erscheint:

In der Wildnis

In Raids der Stufe 1

In Feldforschungen

Weitere Inhalte: Es wird folgende weitere Inhalte geben:

Eine befristete Forschung

Showcases mit Event-Pokémon

Sammler-Herausforderungen

Zudem erscheinen weitere Pokemon in den Raids, Forschungen und in der Wildnis, die zum Stahl-Typen gehören. Highlights sind da Monster wie Klikk, Tanhel oder auch Gladiantri (in Raids der Stufe 1).

Wie läuft Hyperbonus Teil 3: Raid-Tag mit Mega-Lucario in Pokémon GO?

Wann läuft der Raid-Tag? Am 27. Juli 2024 von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das Pokémon? Ihr trefft auf Mega-Lucario. Das ist die Mega-Entwicklung von Lucario und wird einer der besten Angreifer im Spiel überhaupt. Es dürfte sich an die Spitze der Kampf-Angreifer in Pokémon GO setzen.

Als exklusive Attacke wird Lucario aus dem Raid die Attacke Kraftwelle mitbringen.

Wie kriege ich Mega-Lucario? Besiegt ihr es im Mega-Raid könnt ihr am Ende das normale Lucario fangen und erhaltet Mega-Energie. Sobald ihr genug Mega-Energie gesammelt habt, könnt ihr ein beliebiges Lucario-Exemplar zur Mega-Form entwickeln.

Weitere Boni:

Bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen

Erhöhte Chance auf Shiny-Lucario

Anderthalbfache EP für Raids

Höhere Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr vor Ort raidet

Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht

Insgesamt sind die Hyperboni immer Highlights, da man sich hier oft viele Ressourcen wie EP oder Sternenstaub sammeln kann und zudem spannende Monster antrifft. Mega-Lucario ist eins der absoluten Highlights, auf das Trainer schon seit Jahren warten. Doch auch ansonsten ist diesen Monat noch einiges los. Hier findet ihr alle Pokémon-GO-Events im Juli 2024.