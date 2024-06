Pokémon GO: Events im Juli 2024 – Alle Termine und Boni

Der Juli in Pokémon GO bringt neue Events mit. Welche Termine stehen an, welche Raids kommen, was solltet ihr auf dem Schirm haben? MeinMMO zeigt alle Events in der Übersicht.

Um welche Events geht es? In Pokémon GO bricht der zweite Monat der Season „Himmlisches Teamwork“ an, und mit ihm werden zahlreiche Ultrabestien die Arenen eurer Umgebung heimsuchen.

Außerdem steht mit dem globalen GO Fest das größte Event-Highlight des Pokémon-GO-Jahres an. Doch das ist nicht alles: Den Community Day, Rampenlicht-Stunden und viele weitere Events gibt es natürlich auch.

In unserer Übersicht unten haben wir euch alle Termine und Events zusammengefasst. Ganz unten seht ihr außerdem, welche sich besonders lohnen.

Alle Pokémon GO Events im Juli 2024 in der Übersicht

Was zeigt die Übersicht? In dieser Übersicht findet ihr alle bereits bekannten Termine für den Juli 2024. Bei einigen Events ist bislang nur der englische Name bekannt; der deutsche Name wird dann ergänzt, sobald er bekannt ist.

Bei Events, zu denen es bereits weitere Infos gibt, findet ihr mehr Details über den Link, der beim jeweiligen Event hinterlegt ist. Weitere Events aktualisieren wir, sobald bekannt.

Mögliche Shiny-Pokémon sind mit Sternchen* markiert.

Datum Event 01.07. bis 03.09. Forschungsdurchbruch mit

Hisui-Fukano*, Larvitar*, Ohrdoch*, Milza*, Coiffwaff* & Miniras* 06. – 09. Juli Aquatic Paradise 06. – 07. Juli Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 08. – 23. Juli Mega-Raids mit Mega-Sumpex* 08. – 13. Juli Besuch aus der Ultradimension 08. – 09. Juli Raids mit Schlinking* 09. – 10. Juli Raids mit Anego* 10. – 11. Juli Raids mit Katagami* (Nordhalbkugel) und Kaguron* (Südhalbkugel) 11. – 12. Juli Raids mit Muramura (Östliche Halbkugel) oder Kopplosio (Westliche Halbkugel) 12. – 15. Juli Raids mit Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien) oder

Masskito* (Amerika / Grönland) oder Voltriant* (Asien-Pacific) 13. Juli Globales GO Fest – Tag 1 mit allen Ultrabestien

Alle Infos zum GO Fest 2024 14. Juli Globales GO Fest – Tag 2 mit Necrozma* 15. – 23. Juli Raids mit Arktos* 17. – 22. Juli Hyperbonus: Better Together 20. – 21. Juli Crypto-Raids mit Crypto-Entei* 21. Juli Community Day mit Zapplardin* 23. Juli – 03. August Raids mit Boreos* (Inkarnationsform) 23. Juli – 03. August Mega-Raids mit Mega-Stollos* 25. bis 30. Juli Hyperbonus: Strength of Steel 27. Juli Hyperbonus: Mega-Raid-Tag 27. bis 28. Juli Crypto-Raids mit Crypto-Entei*

Welche Events lohnen sich besonders im Juli?

Diese Events lohnen sich: Klare Sache: Im Juli dreht sich im Grunde alles um das GO Fest. Dementsprechend sehen auch die Highlights aus.

Beim globalen GO Fest trefft ihr alle Ultrabestien in Raids, auch die, die sonst nur lokal unterwegs sind. Außerdem könnt ihr euch Necrozma sichern und auch das neue Monster Marshadow – das aber nur mit Ticket. Auch ansonsten dürften aber jede Menge coole Monster auftauchen.

trefft ihr alle Ultrabestien in Raids, auch die, die sonst nur lokal unterwegs sind. Außerdem könnt ihr euch Necrozma sichern und auch das neue Monster Marshadow – das aber nur mit Ticket. Auch ansonsten dürften aber jede Menge coole Monster auftauchen. Das GO Fest wird außerdem bestimmen, wie der Hyperbonus am Ende des Monats aussieht. Hier sind Details zwar noch unklar, aber was die Boni angeht, sind die Hyperbonus-Wochen in der Vergangenheit immer große Highlights gewesen.

am Ende des Monats aussieht. Hier sind Details zwar noch unklar, aber was die Boni angeht, sind die Hyperbonus-Wochen in der Vergangenheit immer große Highlights gewesen. Ansonsten dreht sich im Grunde alles um die Ultrabestien. Schnappt euch die Monster, die noch fehlen oder versucht, an die Shiny-Varianten zu kommen, wenn es sie gibt.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, welche Inhalte sich hinter den Events verbergen, bei denen bislang nur die Namen bekannt sind. Wie immer halten wir euch in der Hinsicht natürlich auf dem Laufenden! Übrigens: Zuletzt waren die Arenen ohne Raidbosse Thema. Wir wollten nämlich wissen: Wann nehmt ihr Arenen in Pokémon GO ein?