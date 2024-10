Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2024 und ihre Boni

Auch im Oktober 2024 gibt es in Pokémon GO einige Rampenlicht-Stunden für euch. Wir zeigen euch, wann sie sind und welche Inhalte euch erwarten.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein kleines Event, welches jede Woche am Dienstag für 60 Minuten stattfindet. In diesem Event gibt es ein oder mehrere Pokémon, die im Mittelpunkt stehen und im Event in sehr hoher Anzahl erscheinen.

Neben den Pokémon-Spawns, gibt es außerdem jeweils auch einen Bonus, der in der Zeit des Events aktiv ist. Dies können Boni auf Erfahrungspunkte, Bonbons oder Sternenstaub sein.

Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2024

Wann finden die Rampenlicht-Stunden statt? Jeden Dienstag um 18:00 Uhr startet eine Rampenlicht-Stunde. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet sie dann. An welchen Terminen im Oktober euch welche Inhalte erwarten, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Rampenlicht-Stunde am 1. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde steht Dusselgurr im Fokus. Das Pokémon besitzt die Typen Normal und Flug, ist seit der 5. Generation dabei und kann sich zu Navitaub sowie anschließend zu Fasasnob entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor versendet, erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Habt ihr vorher bereits Pokémon mit einem Tag markiert, könnt ihr die Monster in kürzester Zeit versenden und euch über eine Menge zusätzlicher Bonbons freuen.

Lohnt sich das Event? Dusselgurr und seine Entwicklungen sind keine besonders starken Angreifer. Ihr solltet daher nicht erwarten, in dieser Rampenlicht-Stunde eine starke Ergänzung für euer Raid-Team zu erhalten.

Auch in den Kampfligen sieht es nicht anders aus. Hier solltet ihr definitiv lieber auf andere Pokémon zurückgreifen.

Der Verschick-Bonus ist jedoch ein sehr guter Bonus, den ihr nicht verpassen solltet, wenn eure Pokémon-Box voll ist und ihr für das eine oder andere Pokémon noch Bonbons benötigt.

Kann man Shiny-Dusselgurr fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Dusselgurr treffen und sie fangen.

Rampenlicht-Stunde am 8. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Die Galar-Variante von Flegmon steht am 8. Oktober im Vordergrund. Diese Variante von Flegmon existiert seit der 8. Generation und kann sich zu Galar-Lahmus und Galar-Laschoking entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde ein Pokémon, so erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welche Pokémon ihr entwickelt.

Lohnt sich das Event? Galar-Flegmon und seine Entwicklungen sind keine besonders starken Angreifer. Dies gilt auch für den Einsatz in den Kampfligen.

Habt ihr eine Menge Pokémon, die ihr noch entwickeln müsst und seid fleißig am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann kann sich zumindest der Bonus für euch lohnen.

Kann man Galar-Flegmon als Shiny fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von diesem Pokémon treffen.

Rampenlicht-Stunde am 15. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 15. Oktober wartet Knilz auf euch in der Rampenlicht-Stunde. Dieses Pokémon existiert seit der 3. Generation und ist vom Typ Pflanze. Entwickelt ihr es, so erhaltet ihr Kapilz.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Sternenstaub. Dieser Bonus gilt für sämtliche Pokémon, die ihr fangt. Setzt ihr dazu das Item Sternenstück ein, erhaltet ihr nochmals 50 % zusätzlichen Sternenstaub.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr hofft, mit Kapilz einen neuen starken Angreifer für eure Raid-Teams zu gewinnen, werdet ihr enttäuscht werden. Das Pokémon lässt sich in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO leider nicht finden.

Auch zum Einsatz in den Kampfligen eignen sich Knilz und Kapilz leider nicht.

Wenn euer Sternenstaub-Depot leer ist und ihr es etwas füllen wollt, dann könnt ihr das Event hierfür nutzen. Da Knilz bereits von Hause aus zu den Pokémon gehört, die euch mehr Sternenstaub bringen, könnt ihr mit dem Bonus eine ordentliche Menge sammeln.

Kann man Shiny-Knilz fangen? Ja, Knilz ist auch als Shiny in Pokémon GO verfügbar. Ihr könnt bei dem Event also auch auf diese Form des Monsters stoßen.

Rampenlicht-Stunde am 22. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 22. Oktober warten ganze 3 Pokémon auf euch in der Rampenlicht-Stunde. Hierbei handelt es sich um die Geist-Pokémon Nebulak, Zwirrlicht und Lichtel.

Welcher Bonus ist aktiv? In diesem Event erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dieser Bonus gilt für alle Pokémon, die ihr fangt und nicht nur für die 3 Pokémon, die in der Rampenlicht-Stunde im Mittelpunkt stehen.

Lohnt sich das Event? Bei dieser Rampenlicht-Stunde könnt ihr einige Verstärkungen für eure Teams ergattern. Bei der letzten Entwicklung von Nebulak, Gengar, erhaltet ihr einen starken Geist-Angreifer für Raids. Die Crypto-Variante ist zudem für die Hyperliga geeignet.

Zwirrfinst, die letzte Entwicklung von Zwirrlicht, ist eines der besten Angreifer für die Hyperliga. Im Ranking auf pvpoke.com findet ihr Zwirrfinst auf dem 12. Platz in der Hyperliga. Die Crypto-Variante nimmt sogar den 8. Platz ein.

Wenn ihr Lichtel zu Skelabra entwickelt, könnt ihr euch über einen starken Feuer-Angreifer freuen, der eure Raid-Teams verstärken kann.

Auch der Bonus kann interessant sein, wenn ihr aktiv am Sammeln von Erfahrungspunkten seid.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja. Alle 3 Pokémon sind auch in ihren Shiny-Formen verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr sie in der Rampenlicht-Stunde finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 29. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Bisher ist noch nicht bekannt, welches Pokémon am 29. Oktober der Star der Rampenlicht-Stunde sein wird. Sobald dies bekannt ist, werden wir den Artikel für euch aktualisieren.

Welcher Bonus ist aktiv? Während das Pokémon noch nicht bekannt ist, ist es jedoch der Bonus. In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Der neue Monat hat begonnen und natürlich gibt es neben den Rampenlicht-Stunden noch allerhand weitere Events, die im Spiel auf euch warten und euch tolle Inhalte bringen. Welche das sind, haben wir für euch zusammengefasst: Alle Events im Oktober 2024 in Pokémon GO.