Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt heute gleich 3 Geister-Pokémon und einen EP-Bonus

In Pokémon GO steht die nächste Rampenlicht-Stunde vor der Tür. Diesmal warten gleich 3 Pokémon sowie ein EP-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, das jeden Dienstag stattfindet. Dabei gibt es ein oder mehrere Pokémon, die im Fokus stehen und innerhalb des Events fast überall erscheinen.

Zusätzlich gibt es zu den Pokémon auch noch einen Bonus, der ebenfalls in der Zeit des Events aktiv ist.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde warten gleich 3 Pokémon auf euch: Nebulak, Zwirrlicht und Lichtel. Alle drei Pokémon sind vom Typ Geist, Lichtel zusätzlich noch vom Typ Feuer.

Rampenlicht-Stunde am 22. Oktober – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Pokémon fangt, dann erhaltet ihr dafür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt. Der Bonus gilt für jeden Fang.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja. Alle 3 Pokémon sind bereits in ihren Shiny-Formen in Pokémon GO verfügbar. Mit etwas Glück könnt ihr vielleicht also das eine oder andere Shiny ergattern.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Ihr könnt in der Rampenlicht-Stunde die eine oder andere Ergänzung für euer Team sammeln.

Entwickelt ihr Nebulak zu Gengar weiter, erhaltet ihr einen Geist-Angreifer, der zwar schwächer als andere Pokémon ist, jedoch euer Team verstärken kann, wenn ihr hier noch Schwachstellen habt. Während die Crypto-Variante noch etwas besser ist, erhaltet ihr mit Mega-Gengar sogar einen sehr starken Angreifer.

Mega-Gengar könnt ihr sogar als Gift-Angreifer einsetzen. Hierbei erhaltet ihr den stärksten Angreifer dieses Typs.

Lichtel könnt ihr zu Skelabra entwickeln. Dieses Monster ist sowohl als Geist-, als auch als Feuer-Angreifer immerhin ein annehmbares Pokémon, wenngleich es nicht zu der Spitze der besten Angreifer in Pokémon GO gehört.

Die letzte Entwicklung von Zwirrlicht, Zwirrfinst, ist zwar als Angreifer für Raids nicht gerade gut, kann jedoch in der Kampfliga glänzen. Setzt ihr es in der Hyperliga ein, erhaltet ihr eines der besten Pokémon der Liga.

Neben der Rampenlicht-Stunde stehen natürlich noch viele weitere Events an, die bis zum Ende des Monats stattfinden und die euch mit verschiedenen Inhalten versorgen. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Oktober 2024 in Pokémon GO.