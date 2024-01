Mit 4 Tags spare ich eine Menge Zeit in Pokémon GO

In Pokémon GO könnt ihr Tags zum Organisieren benutzen. Diese 4 Tags gefallen mir besonders gut und sparen mir Zeit.

Was sind Tags? Tags sind eine Art Listen in Pokémon GO, in denen ihr Pokémon speichern und organisieren könnt. Sie können euch helfen, eure Pokémon-Aufbewahrung besser zu organisieren und zu strukturieren. Ihr könnt Listen für verschiedene Anwendungsfälle im Spiel anlegen, beispielsweise für verschiedene Raid- und Kampfliga-Teams. Mehr zum Thema Tags findet ihr hier.

In dieser Übersicht zeige ich euch die 4 Tags, die ich besonders gut finde und die mir beim Spielen von Pokémon GO Zeit sparen.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Tags für Events, Entwicklungen und die Tausch-Funktion

Tag 2x Bonbons: Es gibt immer wieder Events, bei denen ihr die doppelte Menge an Bonbons für das Verschicken von Pokémon erhaltet. Hierzu zählt beispielsweise die Rampenlicht-Stunde, die einmal im Monat auch diesen Bonus mitbringt.

Hierzu nutze ich das Tag 2x Bonbons. Ich sammele alle Pokémon, von denen ich noch Bonbons benötige und die ich verschicken möchte, mit diesem Tag. Wenn es in Pokémon GO dann wieder ein Event gibt, welches die doppelten Bonbons beim Verschicken gibt, gehe ich einfach in das Tag und verschicke alle Pokémon, die sich darin befinden.

Tag Crypto-TM: Crypto-Pokémon können von Hause aus als Lade-Attacke nur die Attacke Frustration. Es gibt jedoch immer mal wieder Events, bei denen ihr euren Crypto-Pokémon mit einer Lade-TM eine andere Lade-Attacke beibringen könnt.

Dafür nutze ich das Tag Crypto-TM. Hier landen alle Crypto-Pokémon, bei denen ich die Lade-Attacke Frustration verlernen lassen möchte. Wenn ein Event zum Verlernen der Attacke aktiv wird, gehe ich in das Tag und kann nacheinander allen Pokémon, die sich darin befinden, eine Lade-TM geben.

Tag Mega: Wenn ihr Mega-Pokémon entwickelt, um das Mega-Level zu erhöhen, habt ihr eine Abklingzeit, bevor ihr die Mega-Entwicklung erneut durchführen könnt. Wenn ihr alle Aufgaben, die ihr täglich erledigen könnt, absolviert, wollt ihr vielleicht auch regelmäßig eure Mega-Entwicklungen durchführen.

Hierbei hilft mir das Tag Mega . Hier sind alle Pokémon enthalten, bei denen ich das Mega-Level erhöhen möchte und die ich regelmäßig in ihre Mega-Form entwickel. Der Vorteil hier im Vergleich zum entsprechenden Suchfilter ist, dass ich hier nicht alle Pokémon sehe, die die Mega-Entwicklung durchführen können, sondern nur die, bei denen ich das auch möchte.

Tag Tausch: Das letzte Tag in dieser Übersicht, ist das Tag Tausch . Hier sammele ich Pokémon, die ich mit meinen Freunden tauschen möchte. Hierzu zählen sowohl ältere Pokémon, um einen garantierten Glückstausch auszulösen, als auch seltene Pokémon aus Events und Shinys.

Wenn ich mit einem Freund tauschen möchte, muss ich nun lediglich die Pokémon anzeigen lassen, die mit dem Tag markiert sind. So kann ich Zeit sparen, um Pokémon herauszusuchen, die ich tauschen kann.

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr Tags im Spiel ebenfalls so intensiv, oder interessiert euch dieses Feature nicht? Habt ihr vielleicht selber Tags, die euch Zeit sparen oder die ihr besonders hilfreich findet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events von Pokémon GO im Januar 2024 findet ihr bei uns natürlich auch.