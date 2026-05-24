Ein „mickriges“ Hornliu verteidigt 77.280 Stunden lang eine Arena in Pokémon GO, nach 9 Jahren kehrt es zurück

Durch den Einsatz eines eigentlich „schwächlichen“ Monsters in Pokémon GO wurde sein stolzer Trainer nach 9 Jahren mit einer Medaille belohnt, die ihm jedes Recht zum Prahlen schenkt.

Was hat das Hornliu geschafft? Das Hornliu des Trainers und Redditnutzers Graulithe war seit dem 26. Juli 2017 der standhafte Besetzer einer Arena in Pokémon GO. Am 20. Mai 2026 erhielt sein Trainer die Nachricht, dass das kleine Würmchen wieder zu ihm zurückgekehrt ist, ganze 3.220 Tage, also ca. 77.280 Stunden später.

Das macht Graulithe nicht nur unfassbar stolz, es bescherte ihm die Platin-Medaille „Arenaleiter“. Diese benötigt nämlich stolze 15.000 Stunden, in denen man eine Arena verteidigt. Allein durch Hornlius Einsatz hätte er diese 5 Mal verdient.

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„Lasst uns auf unseren Jungen anstoßen.“

Was wurmt (sorry) den Trainer? Der einzig etwas enttäuschende Fakt an diesem starken Erfolg: Hornliu wurde nur 2 Monate im Voraus aus der Arena entthront, bevor das Pokémon die 9-jährige Herrschaft knacken konnte.

Doch schlimm sei das nicht. Er ist einfach froh, seinen Jungen wiederzusehen: „Die Welt hat sich seitdem verändert, aber ich werde ihm helfen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, damit er diese schweren Zeiten meistern kann.“

Stolz präsentiert Graulithe seinen Jungen und ruft die Community dazu auf, gemeinsam auf ihn anzustoßen.

Was sagen andere Trainer zu diesem starken Erfolg? Die Community ist deutlich beeindruckt von dem Hornliu des Trainers und würdigt seinen Einsatz mit Glückwünschen und Lob:

„Ich ziehe meinen Hut vor diesem Kämpfer – es ist höchste Zeit, ihn zu deinem besten Kumpel zu machen!“, schreibt minibois. Aber das muss man dem Trainer nicht zweimal sagen. Dieser bestätigt: „Ich werde es zu meinem besten Freund machen, es auf die maximale Stufe bringen und es mega-entwickeln.“

Heftige Arenaverteidiger müssen am Beispiel von Hornliu nicht das heftigste Heiteira sein, um jahrelange Champions zu bleiben. Wollt ihr selbst lieber eine Arena lange verteidigen? Oder existiert auch für euch folgendes Gesetz: Ein ungeschriebenes Gesetz in Pokémon GO sorgt für hitzige Diskussionen – Haltet ihr euch dran?