Ein starker Kämpfer besiegte Thor im Duell, durfte wegen einer einzigen Regel in keinem Kinofilm mitmischen

Nicht alle mächtigen Charaktere von Marvel schaffen es auch in die Filme im Kino. Ein starker Kämpfer, der selbst Thor besiegte, hat seinen Auftritt nur knapp verpasst.

Um welche Figur geht es? Beta Ray Bill ist ein mächtiger Charakter von Marvel, der besonders als Träger des Hammers Mjölnir bekannt wurde. Also jene Waffe, die auch Thor trug. Beta Ray Bill schaffte es, Thor gleich zweimal zu besiegen.

Und obwohl ein Auftritt von ihm in einem der Thor-Solo-Filme durchaus möglich und vermutlich ziemlich cool gewesen wäre, tauchte er auf der Leinwand nicht auf. Dabei war er zunächst fest eingeplant, wie die Verantwortlichen im Nachhinein zugaben.

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Lieber ganz als gar nicht

Wo sollte Beta Ray Bill auftauchen? MCU-Chef Kevin Feige erklärte im Interview mit CraveOnline, dass die Figur für den Film Thor: Tag der Entscheidung (2017) vorgesehen war:

Es gab zwar einen Beta Ray Bill, aber er war so kurz zu sehen, dass man dieselben Kritikpunkte gehabt hätte wie jetzt [dass er fehlt, Anm. d. Red.]. Er war zwar etwas länger dabei, aber das wurde ihm einfach nicht gerecht. Und die Devise lautet: Wenn man es nicht richtig hinbekommt, sollte man es lieber später machen. Kevin Feige

Aufgrund dieser einfachen Regel musste Beta Ray Bill aus dem Film verschwinden. Jedoch nicht ganz. Es findet sich ein Hinweis auf ihn in Form einer Statue im Hintergrund, auf dem Planeten Sakaar. Viel ist das nicht, doch Fans des Charakters dürfte die Anspielung dennoch gefreut haben.

Nachdem Beta Ray Bill im dritten Film von Thor also fehlte, stand die Frage im Raum, ob er im folgenden vierten Teil, Love and Thunder, auftreten würde.

Noch vor Release des Films sagte Regisseur Taika Waititi im Jahr 2020 Folgendes:

Ich meine, ich liebe Beta Ray Bill, und es wäre toll, ihn im Film zu haben, aber ich weiß es im Moment einfach noch nicht. Die Lage ist noch völlig offen. Taika Waitit via Screenrant

Leider fehlte der Charakter auch in diesem Film, und bis heute glänzt er im MCU durch Abwesenheit. Es ist nicht klar, ob er in einem zukünftigen Streifen mit dabei sein wird. Besonders ein Aufeinandertreffen mit Thor selbst wäre natürlich ein klares Highlight.

Hättet ihr Beta Ray Bill gerne im Kino gesehen und findet ihr es schade, dass er bislang keinen Auftritt bekommen hat? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Er ist nicht der Einzige, der es noch nicht auf die große Leinwand geschafft hat. Selbst die Verwandtschaft hat es nicht leicht: Thors mächtiger Bruder wurde aus einem Marvel-Film geschnitten, wartet seither auf sein Debüt im MCU

