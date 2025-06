Wenn man im Marvel-Universum an den Hammer Mjölnir denkt, dann denken die meisten Fans der Filme wohl zuerst an Thor. Doch ein anderes mächtiges Wesen kann den Hammer nutzen, bekam aber eine andere Waffe, damit Mjölnir bei Thor bleibt.

Um welche Figur geht es? Seit dem Beginn der Avengers im MCU ist Thor, gespielt von Chris Hemsworth, als einer der Superhelden dabei. Seine ikonische Waffe ist der Hammer Mjölnir, den man nur nutzen kann, wenn man würdig ist. Das trifft auch auf andere Mitglieder der Avengers zu.

Nachdem Mjölnir von Hela zerstört worden war, machte sich Thor auf den Weg, um eine neue Waffe für den Kampf gegen Thanos zu schmieden. Auf dem Stern Nidavellir wurde für Thor die Waffe Sturmbrecher (Stormbreaker) geschmiedet.

In den Comics ist jemand ganz anderes der Nutzer der Waffe: Beta Ray Bill hat die Waffe als Geschenk von Odin erhalten, nachdem er sich als würdig erwies und Thor im Kampf besiegte. Im MCU gibt es bis auf ein kleines Detail bisher keinen Auftritt vom Charakter, der sogar Mjölnir tragen konnte.

Ein Champion, der seine Leute beschützen will

Wer ist Beta Ray Bill? Beta Ray Bill hatte seinen ersten Auftritt 1983 im Thor-Comic Nr. 337. Er stammt vom Planeten Korbin, der vom mächtigen Dämon Surtur angegriffen wurde, um eine Waffe zu erschaffen, die Ragnarök auslösen kann.

Um das zu verhindern, wurde Bill auserwählt, der Beschützer des Planeten zu werden. Aus Bill wurde durch einen harten chirurgischen Eingriff ein Cyborg, der mit der DNA von Tuog, einer Alien-Spezies, verbessert wurde. Unterstützen sollte ihn die KI Skuttlebutt, die auch als Schiff fungiert.

Der Prozess entstellte Bills Gesicht. Kurz nach seiner Operation kam auch schon Surtur und griff Korbin an. Einige Bewohner des Planeten flohen und setzten sich in Stasis. Bill, obwohl er ziemlich mächtig war, konnte den Angriff der Dämonen nur gerade so überleben.

Auf der Flucht und der Suche nach einer neuen Heimat landeten sie in der Milchstraße. Das wurde von S.H.I.E.L.D. bemerkt und Thor wurde ins All geschickt. Bill und Thor begannen einen Kampf, in welchem sich Bill Mjölnir schnappen konnte und sich auch als würdig erwies.

Kurz darauf wurden beide von Odin nach Asgard transportiert.

Als Geschenk für den Kampf gegen Thor gab es eine mächtige Waffe

Was passierte mit Mjölnir und Beta Ray Bill nach dem Kampf gegen Thor? Nach dem Kampf forderte Bill, dass er den Hammer rechtmäßig verdient hat, weil er Mjölnir im Kampf erlangte. Daraufhin erklärte Odin, dass die beiden um den Hammer kämpfen sollen.

In Skartheim konnte Bill erneut gegen Thor gewinnen. Bill wollte Thor aber nicht töten. Bill gab Thor Mjölnir zurück, doch als Belohnung ordnete Odin an, Bill eine neue Waffe aus Uru, demselben Metall wie Mjölnir, zu schmieden. Sturmbrecher wurde für Bill in den Comics von Eitri und anderen Zwergen erschaffen.

Beta Ray Bill im Kampf gegen Thor auf dem Cover von The Mighty Thor Vol. 1 von Walt Simonson (Quelle: marvel.com)

Dort sieht Sturmbrecher aber deutlich mehr wie ein Hammer aus, ähnelt in seinen Eigenschaften aber auch Mjölnir. Nutzt er Sturmbrecher, hat Bill auch dieselbe Kleidung wie die Comic-Figur Thor:

Auch für Sturmbrecher muss man würdig sein

Bill kann Sturmbrecher immer rufen

Durch Sturmbrecher kann sich Bill in eine menschliche Form verwandeln

Sturmbrecher kann Portale erzeugen, Energie erzeugen und das Wetter manipulieren (via Marvel Database)

Was hat Bill mit Sturmbrecher getan? Nach seinem Debüt erfüllt Bill weiter seine Aufgabe, seine Leute zu beschützen. Dabei kämpft er auch öfters mit Asgard zusammen und trat auch dem Thor Corps, einer Gruppe von Helden mit Fähigkeiten aus Asgard, bei. Bill wurde zu einer wiederkehrenden Figur mit eigenen Comic-Serien.

Wo ist Beta Ray Bill im Marvel Cinematic Universe? Bisher hatte Beta Ray Bill keinen konkreten Auftritt im MCU, man weiß aber, dass er im Film-Universum existiert. In Thor: Tag der Entscheidung sieht man auf dem Planeten Sakaar eine Statue des Heldens. Man kann also davon ausgehen, dass er Champion der Arena gewesen sein muss und vom Grandmaster gefangengenommen wurde.

Mehr Informationen gibt es dazu nicht, bisher ist auch unbekannt, ob man die Figur in Zukunft nutzen möchte. Nach den Ereignissen von Thor: Love and Thunder nutzt Thor wieder Mjölnir, Sturmbrecher wird aber von Love, seiner Adoptivtochter genutzt.