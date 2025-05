Ein brutaler Schurke in Marvel hat die gleichen Fähigkeiten wie der langweiligste Avenger, aber er wird gefürchtet

In Marvel gibt es nicht nur Schurken mit gottgleichen Superkräften und hohen Motiven. Ein berüchtigter Bösewicht wäre bei den Avengers nur ein Nebencharakter, doch als Feind sorgt er für viele Probleme, vor allem weil er keine richtige Motivation hat.

Um welche Figur geht es? Wenn man an die Avengers denkt, dann denkt man meistens an große Helden wie Captain America, Iron Man oder den Hulk. Doch in dem Team gibt es auch langweiligere Helden. Für viele zählt beispielsweise Hawkeye dazu. Er hat halt einen Bogen und kann gut schießen.

Aber er ist nicht der Einzige, der so etwas kann. Der Schurke Bullseye hat eigentlich keine Fähigkeiten, sondern kann gut zielen, schießen und werfen. Im Gegensatz zu Hawkeye ist er aber einer der bösesten Schurken des Marvel-Universums.

Der größte Nemesis von Bullseye ist wohl Daredevil:

Ein Sadist, der gut Zielen kann

Wer ist Bullseye? Bullseye heißt eigentlich Lester, doch viel mehr erfährt man über ihn eigentlich nicht. Seinen ersten Auftritt hatte er in Daredevil Nr. 131 im Jahr 1975. Er ist ein Assassine, dem das Töten einfach Spaß macht, weshalb er auch beruflich damit arbeitet. Vor seiner Zeit als Assassine versucht er sich als Baseballspieler und Regierungsmitarbeiter, doch das war ihm zu langweilig.

Bullseye hat keine Mutantenfähigkeiten oder Superkräfte durch ein Serum erhalten, er kann einfach ziemlich gut zielen. Dabei hat er keine bestimmte Waffe, die er nutzt. Durch sein Training hat er nicht nur eine exzellente Form, er ist auch ein geübter Athlet und Kampfkünstler, der methodisch seine Aufträge erfüllt, indem er sich in seine Ziele hineinversetzt.

Zusätzlich dazu hat er einen hohen Intellekt und ein großes Wissen über den menschlichen Körper und allerlei Waffen. Neben normalen Schusswaffen oder dem Bogen nutzt er unzählige Wurfobjekte, aber auch Nahkampfwaffen während seiner Aufträge. Außerdem kann er fast alles als Waffe nutzen, beispielsweise Zahnstocher, Spielkarten oder seinen eigenen Zahn. Dabei hilft ihm seine Wurfkraft.

In den Comics kommt es auch irgendwann dazu, dass er seine Knochen mit Adamantium verstärkt, um ihm zusätzlichen Schutz zu bieten.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema In einem neuen Universum von Batman, wird aus einem seiner bekanntesten Schurken ein Horror-Monster von Niko Hernes

Bullseye ist besessen von Daredevil

Obwohl Bullseye durch seine Berufung mit vielen Helden kollidiert, ist seine größte Nemesis wohl Daredevil. Während er Aufträge in New York erfüllte, traf er auf Daredevil, den er sogar besiegen konnte, doch in einem späteren Kampf verlor er gegen den Helden.

Danach war Bullseye regelrecht besessen von Daredevil. Durch seine Zusammenarbeit mit dem Kingpin trafen die beiden regelmäßig aufeinander und regelmäßig tötete Bullseye die (Liebes-)Partner von Daredevil.

Nach dem Event „Secret Invasion“ gründete Norman Osborn die Dark Avengers. Dort nutzte der Wissenschaftler die Besessenheit von Bullseye aus und rekrutierte ihn als Mitglied des Teams. Um nicht erkannt zu werden, tarnte er sich in der Öffentlichkeit als Hawkeye.

Bullseye ist furchteinflößender als Thanos, obwohl er nicht so mächtig ist

Warum ist Bullseye so ein guter Schurke? Obwohl Schurken wie Thanos oder Hela deutlich mächtiger sind als Bullseye, haben sie meistens eine Motivation, auch wenn man sie nicht immer gänzlich versteht. Bullseye hat das nicht, er war einfach schon immer gut in dem, was er tut und genießt das vollends.

Er ist quasi die Antithese zu Helden, die ihre Talente nutzen, um Gutes zu tun. Man könnte ihn auch mit Batman vergleichen. Die Fähigkeiten von Bullseye sind dabei egal, denn seine Taten in Kombination mit seiner fehlenden Motivation sind so schockierend und brutal, dass er furchteinflößender ist als gottgleiche Schurken.

Dadurch, dass er hauptsächlich in New York agiert und mit Leuten kämpft, die kaum bis gar keine Superkräfte haben, werden seine fehlende Reue, sein Sadismus und sein Wahnsinn verstärkt. Selbst Charaktere wie Thanos zeigten Emotionen. Eine andere Schurkin ist deutlich übernatürlicher, aber nicht weniger böse: Eine große Bedrohung im Universum von Marvel gibt es schon seit 20.000 Jahren, doch nur eine bestimmte Gruppe kann sie besiegen