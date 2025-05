In einem neuen Universum von Batman, wird aus einem seiner bekanntesten Schurken ein schreckliches Horror-Monster

Das Universum von Batman ist voller einprägsamer Figuren. Vor allem seine Schurken sind bei vielen Comic- und Superhelden-Fans beliebt. Das liegt an auch an spannenden und tragischen Hintergrundgeschichte. In einem neuen Universum trifft es einen Batman-Schurken besonders hart.

Um welchen Schurken geht es? Mr. Freeze ist einer der tragischsten Schurken aus dem Batman-Universum, denn eigentlich will er in den meisten Universen nur seine Frau Nora retten. Er setzte sie in einen Kryo-Schlaf, um mehr Zeit für die Erforschung ihrer Krankheit zu haben, doch ihm wurden die Gelder entzogen.

Es kam zu einem Unfall und er verwandelte sich in eine Kälteform und versucht durch Verbrechen die Mittel zu bekommen, an der Krankheit zu forschen. Da gerät er auch des Öfteren mit Batman aneinander.

Im neuen Absolute Universe von DC werden an bekannten Figuren starke Änderungen vorgenommen, so auch an Mr. Freeze, der zu einer albtraumhaften Kreatur geworden ist.

Eine absurde Mr. Freeze -Version gibt es in Batman und Robin:

Eine Neuinterpretation vom Batman-Kosmos

Was ist das Absolute Universe? In diesem neuen Universum erzählt DC alternative Geschichten von beliebten Helden. Darunter sind beispielsweise Superman, Wonder Woman oder Batman. Die Absolute-Version von Batman ist etwa kein reicher Junge mehr, sondern ein einfacher Arbeiter. Nach dem Tod seines Vaters widmete er sich der Verbrechensbekämpfung. Brutaler und rudimentärer als der klassische Bruce Wayne.

Was hat es mit Absolute-Mr. Freeze auf sich? Nicht nur die Helden sind neue Varianten ihrer Ursprungsgeschichte, auch die Schurken werden neu interpretiert. In Absolute Batman Nr. 7 sieht man zum ersten Mal den neuen Mr. Freeze.

Nach einem größeren Kampf mit Black Mask versucht er Nachforschungen zu betreiben. Um dies zu tun, braucht er aber eine falsche Identität. Dafür trifft er sich mit seinem alten Freund Matches. Doch als sich beide treffen, stirbt Matches an einer mysteriösen Krankheit. Bruce vermutet direkt, dass es sich um eine Biowaffe handelt.

Um den Tod zu rächen, tarnt er sich als der Ingenieur Mr. Pennyworth und infiltriert die Firma V-Core, die sich um Kryo-Forschung in Gotham kümmert. Dort trifft er auf den Mitarbeiter Victor Fries Jr.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Vor 20 Jahren verbot eine Regel, dass Batman in einer beliebten Serie von DC auftritt von Niko Hernes

Mr. Freeze als schreckliches Monster

Wer ist Victor Fries Jr.? Bruce erfährt von ihm, dass seine Eltern in einem vegetativen Status eingefroren sind, aber quasi noch leben. Victor Fries Jr. erzählt ihm, dass seine Eltern Kryo-Forscher waren, die unheilbar kranken Menschen helfen wollten, indem man sie einfriert und an den Krankheiten forscht. Sie waren besessen von allem, was hinter dem Eis versteckt liegt.

Der Einzige, der bisher aber geheilt und wiedererweckt wurde, war Victor Jr. selbst. Als Kind hatte er eine unheilbare Krankheit. Seine Eltern froren ihn ein, um ihn irgendwann zu heilen. Doch es machte etwas Schlimmes aus ihm.

Warum wurde alles schlimmer? Das Eis, indem er eingefroren wurde, enthielt ein uraltes Bakterium, das nicht nur seine Psyche angegriffen hat, er erlangte die Fähigkeit, sich in ein grässliches Monster zu verwandeln, das wie ein großer Eis-Zombie aussieht. Er sagt über das Eis:

Ich habe alles gespürt, jeden Moment, und den Schmerz… Mein Gott. Eis knirscht und verdreht sich… Das Eis ist keine Gnade. Es ist Wut. Es ist die Abrechnung Victor Fries Jr. über seine Zeit im Eis (via YouTube)

Wie kann ich das Absolute Universe lesen? Als Kindle-Version könnt ihr euch die englischen Varianten von Absolute Batman bis Nr. 8 schon kaufen. Als Heft erscheint Absolute Batman Band 1 am 5. August 2025. Das ist leider nur die englische Version. Einen Termin für eine deutsche Version gibt es bisher nicht. Bis dahin könnt ihr euch vielleicht mit einem der Filme vertrösten: Alle 13 Filme zu Batman im Ranking – Welcher ist der Beste?