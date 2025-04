Obwohl eine Serie zu Superman unzählige Helden hatte, durfte ein Fan-Liebling nie auftauchen

Die 2 wichtigsten Helden für DC sind Batman und Superman und das merkt man schon allein daran, wie viele Serien und Filme zu den beiden erschienen sind. Aber es gab strenge Regeln, die es Batman verboten haben, in einer beliebten Serie aufzutauchen.

Um welche Serie geht es? 2001 startete die Serie Smallville. Im Fokus der Geschichte ist ein junger Clark Kent, der als Superman nicht nur seine Kräfte und sein Vermächtnis verstehen muss, sondern auch noch normale Teenager-Probleme hat.

Neben den klassischen Superman-Figuren wie Lois Lane, Lex Luthor oder Jimmy Olsen, gab es regelmäßig Auftritte anderer Superhelden wie Green Arrow, Aquaman, Black Canary oder Hawkman.

Doch in 10 Staffeln fehlte das andere große Gesicht von DC: Batman. Es war den Machern der Serie verboten, Batman auftreten zu lassen, und das hat wohl mit einer Regel der 2000er-Jahre zu tun.

Das Bat-Embargo

Wo lag das Problem? Einer der Macher der Serie, Alfred Gough verriet in einem Interview (via comicbookmovie.com), dass man ihnen für die Serie fast alles erlaubt hat, außer Batman und Wonder Woman.

Wie kryptonsite.com berichtet, war man zwar interessiert, einen jungen Bruce Wayne in der Serie zu haben, doch Warner Bros. wollte nicht, dass man einen Charakter in einer TV-Serie und in einem Film hat. Zur damaligen Zeit war schon Batman Begins in der Produktion.

Passend dazu gab es in den frühen 2000ern das von Fans getaufte Bat-Embargo . Das war laut dcanimated.com eine Regel von Warner Bros. und DC, die limitiert hat, wie viel aus dem Batman-Universum in anderen Medien genutzt werden durfte. Das passierte im Zuge des Starts der Dark-Knight-Trilogie von Nolan.

Die Regel sollte verhindern, dass die Zielgruppe von den vielen Versionen verwirrt ist. Die damals neue Zeichentrick-Serie The Batman war die Einzige, die bekannte Schurken von Batman nutzen konnte. Das merkte man vor allem in der Justice-League-Unlimited-Serie. Zwar tauchte Batman auf, seine ikonischen Schurken fehlten aber fast gänzlich.

In der Serie The Batman tauchte Robin auch erst in der vierten Staffel auf, nachdem die Serie Teen Titans mit Robin in der Hauptrolle endete.

Statt Batman gab es in Smallville aber 2 ähnliche Figuren. In der dritten Staffel von Smallville wurde Adam Knight eingeführt. Auch wenn man später seine wahre Vergangenheit enthüllte, wurde er als Martial-Arts-Kenner vorgestellt, der sich nicht nur mit Hacking auskennt, sondern auch zum Waisen wurde.

In Staffel 6 wurde Oliver Queen (Green Arrow) eingeführt. Den Charakter gibt es auch in den Comics. Er ist ein Multimillionär, der mit Pfeilen, Gadgets und seiner Intelligenz kämpft. In Smallville gründete er auch die Justice League. Vielleicht war es für diese Justice League auch besser, dass Batman nicht aufgetaucht ist: Batman ist brutaler als die meisten Schurken, wenn es darum geht, die eigenen Freunde zu besiegen