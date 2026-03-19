Der beliebte Superman-Klon aus der Serie Invincible hatte eigentlich einen anderen Namen, doch man wurde gezwungen, ihn zu ändern

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Der beliebte Superman-Klon aus der Serie Invincible hatte eigentlich einen anderen Namen, doch man wurde gezwungen, ihn zu ändern

Omni-Man ist zusammen mit Homelander eine der bekanntesten Parodien auf Superman. In der Serie Invincible von Amazon Prime ist er im Finale von Staffel 1 ein mächtiger Schurke. Doch ursprünglich sollte er ganz anders heißen. Seinen jetzigen Namen bekam er nur, weil der Verlag Angst vor einem Rechtsstreit hatte.

Der Artikel erschien ursprünglich im März 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wer ist Omni-Man? Schon in der ersten Folge von Invincible lernt man Omni-Man kennen. Er ist quasi der Superman im Universum von Invincible. Er kann fliegen, ist unglaublich stark und wird deutlich älter als Menschen. Gesprochen wird er im Original vom Schauspieler J. K. Simmons.

Durch seinen Auftritt wurde er schnell ziemlich beliebt und gehört zusammen mit Homelander aus The Boys zu einer der beliebtesten Superman-Parodien. Ursprünglich sollte auch sein Name deutlich näher am Vorbild sein, doch das hat man aus Angst vor DC und einem Rechtsstreit geändert.

Invincible Official Trailer
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Image Comics hatte keine Lust auf eine Klage

Was war der ursprüngliche Name? Im Bonus-Material von Invincible Vol. 1 Family Matters (via Screen Rant) zeigt Robert Kirkman, den man auch als Comic-Autor von The Walking Dead kennt, wie die originalen Namen und Designs von Invincible und Omni-Man ausgesehen haben.

Im Material gibt es eine Konzeptzeichnung von Supra-Man mit dem Untertitel: Man of Stuff. Das ist eine klare Parodie auf Superman und seinen Titel Man of Steel. Der Anzug von Supra-Man war ursprünglich nicht rot und weiß, sondern blau und gelb, so wie auch das erste Kostüm von Invincible, der ursprünglich Bulletproof heißen sollte.

Die Konzeptzeichnung könnt ihr hier sehen:

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Warum wurde der Name geändert? Im Bonus-Material erwähnt Robert Kirkman auch, dass der Name geändert wurde, weil der Verlag von Invincible, Image Comics, Angst vor DC hatte. Er schreibt:

Eine weitere wenig bekannte Tatsache ist, dass Omni-Man, als Invincible noch Bulletproof hieß, Supra-Man genannt wurde. Image zwang uns, den Namen zu ändern, weil sie befürchteten, dass es DC nicht gefallen könnte, wenn wir einen Namen verwenden, der, wenn man ihn laut ausspricht, kaum von ihrer geliebten Markenfigur zu unterscheiden ist.

Robert Kirkman über Supra-Man und die Namensänderung

Später änderte man dann noch den Namen von Bulletproof in Invincible. Interessanterweise schaffte es Bulletproof trotzdem in die Comics und später in die Serie als der Charakter Zandale Randolph, der nach dem Vorfall mit Omni-Man ein Mitglied der Guardians of the Globe wird.

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Quelle(n): vidaextra.com
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