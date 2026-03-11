Invincible Staffel 4: Release, Trailer, Thragg und mehr – Alles Wichtige in der Übersicht

Invincible Staffel 4: Release, Trailer, Thragg und mehr – Alles Wichtige in der Übersicht

Mit der 4. Staffel geht die Superheldenserie Invincible auf Amazon Prime Video weiter. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release, den Trailern, dem neuen Schurken Thragg und mehr.

Was ist Invincible für eine Serie? Die Zeichentrickserie basiert auf dem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman, der auch The Walking Dead erfunden hat.

Die Serie folgt dem jungen Mark, der als Sohn des legendären Omni-Man selbst in die Fußstapfen eines Superhelden schlüpfen möchte. Das funktioniert aber nicht, wie erhofft, denn sein Vater versteckt ein dunkles Geheimnis, das das ganze Universum bedroht.

Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zum gewünschten Punkt springen:

Invincible Staffel 4: Release, Uhrzeit, Trailer und Stream

Release-Date: Wann startet Invincible Staffel 4?

Bereits am 18. März 2026 startet Invincible auf Amazon Prime Video. Damit geht die Serie knapp ein Jahr nach dem Release der 3. Staffel weiter und führt die Geschichte von Mark fort.

Um wie viel Uhr startet Invincible Staffel 4 in Deutschland?

Die 1. Folge der 4. Staffel von Invincible soll um 8 Uhr morgens deutscher Zeit erscheinen. Man kann davon ausgehen, dass jede Folge um diese Uhrzeit erhältlich sein wird.

Gibt es einen Trailer zu Invincible Staffel 4?

Ja, es gibt einen Trailer zur 4. Staffel von Invincible, der nicht nur Mark, sondern viele andere Figuren zeigt, die in der neuen Staffel vorkommen werden. Außerdem sieht man einen ersten Blick auf einen der größten Schurken der Serie. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Invincible Staffel 4 zeigt im neuen Trailer direkt mehrere Schurken, mit denen Mark kämpfen muss
Wer streamt Invincible Staffel 4?

Wie schon die vorherigen Staffeln wird die Serie exklusiv im Abo von Amazon Prime Video zu sehen sein. Da es für die Staffeln 1 bis 3 keine physischen Releases über Blu-Rays oder DVDs gab, ist der Streaming-Dienst die einzige legale Möglichkeit, die Serie und die Staffeln zu gucken. So ist es auch für die Amazon-Serie The Boys, die auch nur digital verfügbar ist.

Quelle(n): IMDb, Titelbildquelle: Prime Video auf YouTube
