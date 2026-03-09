The Boys Staffel 5: Alles zu Release, Trailer Besetzung

The Boys soll 2026 mit Staffel 5 zu Ende gehen. 7 Jahre begleitete die Superhelden-Serie die Fans auf Amazon Prime Video. Alles zum Release, Trailer und Besetzung erfahrt ihr bei MeinMMO.

Update: Wir haben den Artikel am 09.03.2026 mit dem finalen Trailer und der Rolle von Daveed Diggs ergänzt.

The Boys geht 2026 mit Staffel 5 in sein Finale, in dem Butcher und Homelander wohl ein letztes Mal aufeinandertreffen werden. 2019 startete die Superhelden-Satire auf Amazon Prime Video und wurde zu einem großen Hit.

Wann ist der Release von The Boys Staffel 5? Die 5. Staffel von The Boys startet am 8. April 2026 mit 2 Folgen. Danach erscheinen wöchentlich neue Episoden, bis zur letzten Folge am 20. Mai 2026. Wie viel Uhr die erste Folge bei uns in Deutschland startet, ist bisher unklar.

Gibt es einen Trailer zu The Boys Staffel 5? Am 06.03.2026 veröffentlichte man den finalen Trailer zu 5. Staffel von The Boys. Im Trailer sieht man nicht nur, wie viel Macht Homelander mittlerweile hat, sondern wie sich alle Akteure auf eine letzte Schlacht vorbereiten. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

The Boys Staffel 5: Besetzung, Stream und Handlung

Wer ist in The Boys Staffel 5 in der Besetzung? In der finalen Staffel von The Boys kehren einige bekannte Gesichter der vorherigen Staffeln zurück. Es gibt aber auch neue Figuren:

Misha Collins als noch unbekannte Figur

als noch unbekannte Figur Jared Padelecki als noch unbekannte Figur

als noch unbekannte Figur Daveed Diggs als Oh-Father

als Oh-Father Karl Urban als Billy Butcher

als Billy Butcher Jack Quaid als Hughie Campbell

als Hughie Campbell Anthony Starr als Homelander

als Homelander Erin Moriarty als Starlight

als Starlight Jessie T. Usher als A-Train

als A-Train Laz Alonso als Mother’s Milk

als Mother’s Milk Chace Crawford als The Deep

als The Deep Tomer Capone als Frenchei

als Frenchei Karen Fukuhara als Kimiko

als Kimiko Nathan Mitchell als Black Noir 2

als Black Noir 2 Jensen Ackles als Soldier Boy

als Soldier Boy Colby Minifie als Ashley Barrett

als Ashley Barrett Cameron Crovetti als Ryan

als Ryan Valorie Curry als Firecracker

als Firecracker Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler

als Joe Kessler Susan Heyward als Sister Sage

als Sister Sage Giancarlo Esposito als Stan Edgar

als Stan Edgar David Andrews als Senator Calhoun

als Senator Calhoun Jack Doolan als Horse Toomy

als Horse Toomy Kristin Booth als Horse Tessa

als Horse Tessa Derek Johns als Love Sausage

als Love Sausage Jessica B. Hill als Ivy

als Ivy Mason Dye als Bombsight

als Bombsight Zach McGowan als Dogknott

Wer streamt The Boys Staffel 5? Wie auch bei den vorherigen Staffeln läuft The Boys Staffel 5 nur auf Amazon Prime Video im Abo.

Was ist zur Handlung in The Boys Staffel 5 bekannt? Nach den Ereignissen von Staffel 4 sieht es für Hughie, MM und Frenchie nicht gut aus. Sie wurden gefangengenommen und befinden sich in einem Freedom Camp . Annie versucht, ihren Widerstand aufzubauen, und Kimiko ist verschwunden.

Butcher möchte Supes endgültig erledigen und will dafür einen tödlichen Virus nutzen. Im Trailer sieht man bereits, dass die Gruppe wieder zusammen sein wird. Aber auch Homelander schnappt sich mit Soldier Boy und einer noch unbekannten Figur, gespielt von Jared Padalecki, Unterstützung für sein größer werdendes Regime.

The Boys ist eine der größten Superheldenserien der letzten Jahre, und das liegt auch an dem satirischen Ansatz der Serie. Auch das Worldbuilding fasziniert viele Fans. Innerhalb der Welt gibt es viele starke Supes, die stärksten aus The Boys findet ihr hier: The Boys: Die 10 stärksten „Superhelden“ im Power-Ranking [MeinMMO Classic]