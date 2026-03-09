The Boys Staffel 5: Alles zu Release, Trailer Besetzung

EntertainmentServiceSpecial
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
The Boys Staffel 5: Alles zu Release, Trailer Besetzung

The Boys soll 2026 mit Staffel 5 zu Ende gehen. 7 Jahre begleitete die Superhelden-Serie die Fans auf Amazon Prime Video. Alles zum Release, Trailer und Besetzung erfahrt ihr bei MeinMMO.

Update: Wir haben den Artikel am 09.03.2026 mit dem finalen Trailer und der Rolle von Daveed Diggs ergänzt.

The Boys geht 2026 mit Staffel 5 in sein Finale, in dem Butcher und Homelander wohl ein letztes Mal aufeinandertreffen werden. 2019 startete die Superhelden-Satire auf Amazon Prime Video und wurde zu einem großen Hit.

Wann ist der Release von The Boys Staffel 5? Die 5. Staffel von The Boys startet am 8. April 2026 mit 2 Folgen. Danach erscheinen wöchentlich neue Episoden, bis zur letzten Folge am 20. Mai 2026. Wie viel Uhr die erste Folge bei uns in Deutschland startet, ist bisher unklar.

Gibt es einen Trailer zu The Boys Staffel 5? Am 06.03.2026 veröffentlichte man den finalen Trailer zu 5. Staffel von The Boys. Im Trailer sieht man nicht nur, wie viel Macht Homelander mittlerweile hat, sondern wie sich alle Akteure auf eine letzte Schlacht vorbereiten. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe Wednesday Staffel 3: Start, Trailer und Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel auf Netflix Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Es gibt einen Drachen in Game of Thrones der das schaffte, was nicht mal die Hauptcharaktere hinbekommen Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Ein Sci-Fi-Western revolutionierte vor 53 Jahren das Kino, nutzte als erster Film Computereffekte Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Das Scrubs Revival ehrt einen verstorbenen Kollegen, benennt besonderen Ort nach ihm Ein Charakter aus One Piece, der eigentlich erst in vielen Jahren auftaucht, erscheint schon in Staffel 2 auf Netflix

The Boys Staffel 5: Besetzung, Stream und Handlung

Wer ist in The Boys Staffel 5 in der Besetzung? In der finalen Staffel von The Boys kehren einige bekannte Gesichter der vorherigen Staffeln zurück. Es gibt aber auch neue Figuren:

  • Misha Collins als noch unbekannte Figur
  • Jared Padelecki als noch unbekannte Figur
  • Daveed Diggs als Oh-Father
  • Karl Urban als Billy Butcher
  • Jack Quaid als Hughie Campbell
  • Anthony Starr als Homelander
  • Erin Moriarty als Starlight
  • Jessie T. Usher als A-Train
  • Laz Alonso als Mother’s Milk
  • Chace Crawford als The Deep
  • Tomer Capone als Frenchei
  • Karen Fukuhara als Kimiko
  • Nathan Mitchell als Black Noir 2
  • Jensen Ackles als Soldier Boy
  • Colby Minifie als Ashley Barrett
  • Cameron Crovetti als Ryan
  • Valorie Curry als Firecracker
  • Jeffrey Dean Morgan als Joe Kessler
  • Susan Heyward als Sister Sage
  • Giancarlo Esposito als Stan Edgar
  • David Andrews als Senator Calhoun
  • Jack Doolan als Horse Toomy
  • Kristin Booth als Horse Tessa
  • Derek Johns als Love Sausage
  • Jessica B. Hill als Ivy
  • Mason Dye als Bombsight
  • Zach McGowan als Dogknott

Wer streamt The Boys Staffel 5? Wie auch bei den vorherigen Staffeln läuft The Boys Staffel 5 nur auf Amazon Prime Video im Abo.

Was ist zur Handlung in The Boys Staffel 5 bekannt? Nach den Ereignissen von Staffel 4 sieht es für Hughie, MM und Frenchie nicht gut aus. Sie wurden gefangengenommen und befinden sich in einem Freedom Camp. Annie versucht, ihren Widerstand aufzubauen, und Kimiko ist verschwunden.

Butcher möchte Supes endgültig erledigen und will dafür einen tödlichen Virus nutzen. Im Trailer sieht man bereits, dass die Gruppe wieder zusammen sein wird. Aber auch Homelander schnappt sich mit Soldier Boy und einer noch unbekannten Figur, gespielt von Jared Padalecki, Unterstützung für sein größer werdendes Regime.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Eine der stärksten Figuren von The Boys war eigentlich ein Loser, doch die Serie hat ihn gerettet, spendiert ihm sogar ein eigenes Prequel
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
DC erfüllt den Wunsch vieler Fans, schickt Superman gegen Homelander aus The Boys in den Kampf
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Die Macher von Gen V sind sich sicher: Den größten Twist im Spin-off von The Boys hättet ihr früh erraten können
von Christoph Waldboth

The Boys ist eine der größten Superheldenserien der letzten Jahre, und das liegt auch an dem satirischen Ansatz der Serie. Auch das Worldbuilding fasziniert viele Fans. Innerhalb der Welt gibt es viele starke Supes, die stärksten aus The Boys findet ihr hier: The Boys: Die 10 stärksten „Superhelden“ im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

Quelle(n): IMDb, Amazon MGM Studios
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Fallout Bösewichte Ranking Titel

In Fallout gibt es haufenweise fiese Schurken – Aber wer ist der Schlimmste?

Keyleth und Jester

The Mighty Nein hat mich so überzeugt, dass ich jetzt Angst um die neue Staffel der anderen Amazon-Serie von Critical Role habe

Netflix One Piece Staffel 2 Ruffy Titel

Ein Charakter aus One Piece, der eigentlich erst in vielen Jahren auftaucht, erscheint schon in Staffel 2 auf Netflix

One Piece Netflix Titel title

One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx