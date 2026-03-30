Noch bevor die 5. Staffel von The Boys losgeht, zeigt Homelanders Arbeitskollege seine größte Stärke auf YouTube

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3 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Noch bevor die 5. Staffel von The Boys losgeht, zeigt Homelanders Arbeitskollege seine größte Stärke auf YouTube

Nicht mehr lange müssen Fans auf die 5. Staffel von The Boys warten. Bereits nächste Woche geht es weiter. Vorher aber veröffentlichte die Amazon-Serie ein neues Video mit The Deep, und zeigt damit eine große Stärke der Serie.

Um welches Video geht es? Auf YouTube (und diversen anderen Plattformen) veröffentlichte Vought International einen neuen Teil der Rubrik Deep Thoughts with The Deep (zu Deutsch: Tiefe Gedanken mit The Deep). In der Beschreibung des neuen Videos legt eine hohe Messlatte: James Cameron könnte das niemals. Aber The Deep kann es. Und konnte es. Und hat es getan. Und wird es tun.

Dieses Format gibt es schon länger, und der Aquaman-Klon und Superhelden-Kollege von Homelander erzählt dabei völlig absurde philosophische Ideen. Ein paar Beispiele aus dem neuen Video wären:

  • Warum sagen die Leute „Gesundheit“, wenn ich niese, werden aber wütend, wenn ich furze?
  • Wenn Gott mich erschaffen kann, warum erschafft er dann auch hässliche Typen wie euch?
  • Es gibt einen Grund, warum Männer bei Hochzeiten und Beerdigungen dieselbe Kleidung tragen. Es handelt sich um verschiedene Arten desselben Todes.

Kurz gesagt: In knapp 2 Minuten tut The Deep dasselbe wie zu weiten Teilen in der Serie: Er redet totalen Quatsch. Aber genau das zeigt auch, warum die Serie so gut und wohl so beliebt ist, wie sie es nach 7 Jahren immer noch ist.

The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist
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Smartes Marketing, aber das kann nicht jede Serie machen

Um zu erklären, wieso diese Videos so gut sind, muss man einen Blick auf die Kommentare des YouTube-Videos werfen. User wie @tahay2004 kommentieren etwa: Mein Vater war bei einem deiner Stand-up-Auftritte; er meinte, er habe überhaupt nicht gelacht, weil es so tiefgründig war. Danke, The Deep!

Er, und viele andere Kommentatoren schreiben in-universe: Sie tun also so, als wären The Deep und Co. real und sie würden in derselben Welt existieren. Das ist auch das Konzept des Kanals Vought International, denn er postet Videos, die innerhalb der Welt von The Boys existieren. So gab es eine Ankündigung, dass Sister Sage der neue CEO ist, Werbe-Clips oder ganze Musik-Videos zu Songs aus der Serie.

Ein Musikvideo-Beispiel seht ihr hier:

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Perfekt für den Hype

Es entsteht eine Fake-Community, innerhalb der The-Boys-Community. Das ist ziemlich smartes Marketing für die Serie und bringt diverse Vorteile mit sich:

  • Beim wöchentlichen Release von Folgen bleibt die Serie frisch, weil man Content dazwischen bekommt, der nicht einfach aus Trailern oder neuen Bildern besteht.
  • Die Welt wird weiter ausgearbeitet und fühlt sich lebendig an, auch wenn man warten musste.
  • Charaktere, die in der Serie nicht immer die größte Screentime bekommen, bieten den Fans trotzdem etwas, weil sie sich trotzdem präsentieren dürfen, auch wenn es gerade nicht in die Folge passt.
  • Es entsteht ein organisches Wechselspiel aus Community und Serie, das mit normalen Teasern nicht funktionieren würde.

Die Serie The Boys ist nicht einfach nur eine Superhelden-Parodie, sie parodiert das Franchising von Helden in Form von Film-Universen und absurden Produkten. Dabei macht man sich auch über Firmen oder sogar politische Geschehnisse lustig.

Durch solche in-universe-Kanäle kann man aktuelle Geschehen aufgreifen, ohne dass man plakativ wirkt, weil man das bereits in der Serie getan hat. Dadurch bleibt The Boys auch frisch, obwohl gerade keine neue Staffel läuft.

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Sowas kann natürlich nicht jede Serie bieten. In The Boys funktioniert es, weil es in der Serie schon passiert. Die Superhelden sind ein überpräsentes Franchise, und die Videos und Posts außerhalb der Folgen führen das fort.

Aber man muss auch vorsichtig sein, denn man könnte selbst zu dem werden, was man parodiert. Dann würde sich die satirische Ebene wieder nur zu reinem Marketing verwandeln. Bisher hat The Boys aber gezeigt, dass man durchaus kreativ mit den sozialen Medien umgeht, weshalb man sich für Staffel 5 keine Sorgen machen sollte.

Die Serie zu The Boys basiert auf einem brutalen Comic. Doch der ist an vielen Stellen ganz anders als die Serie. Die Parodie der X-Men zeigt auch, warum man nicht alles aus den Comics adaptieren sollte: Gegen eine böse Gruppe in The Boys wirkt selbst Homelander so freundlich wie Superman

Quelle(n): Titelbildquelle: Vought International auf YouTube
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