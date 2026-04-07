Staffel 5 von The Boys ist das große Finale der Superheldenserie von Amazon. Wann die nächste Folge erscheint, seht ihr hier.

Update: Wir haben den folgenden Artikel am 07.04.2026 mit der Uhrzeit der Folgen aktualisiert.

Wann startet Folge 1 von The Boys Staffel 5? Die 1. Folge der 5. Staffel von The Boys läuft ab dem 8. April 2026 in Deutschland. Im Zuge dessen erscheint auch direkt die 2. Folge. Ihr könnt euch zum Release also direkt auf eine Doppelfolge freuen.

Die Serie wird wie gewohnt im Abo auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Nach den ersten 2 Folgen erscheint wöchentlich am Mittwoch eine neue Folge zur 5. Staffel von The Boys.

Wie viel Uhr startet Folge 1 von The Boys Staffel 5? Die Folgen werden voraussichtlich immer mittwochs um 9:00 Uhr deutscher Zeit erscheinen.

Alle Termine für The Boys Staffel 5 im Überblick:

1. Folge: 08. April 2026

08. April 2026 2. Folge: 08. April 2026

08. April 2026 3. Folge: 15. April 2026

15. April 2026 4. Folge: 22. April 2026

22. April 2026 5. Folge: 29. April 2026

29. April 2026 6. Folge: 06. Mai 2026

06. Mai 2026 7. Folge: 13. Mai 2026

13. Mai 2026 8. Folge: 20. Mai 2026

Den Trailer zur 5. Staffel seht ihr hier:

The Boys Staffel 5: Handlung

Worum geht es in The Boys Staffel 5? Nach den Ereignissen von Staffel 5 scheint Homelander gänzlich die Macht in den USA übernommen zu haben. Am Ende der 4. Staffel wurden Hughie, Mother’s Milk und Frenchie gefangen genommen. Jetzt befinden sie sich in einem Camp.

Starlight konnte entkommen. Seitdem versucht sie, einen Widerstand gegen die scheinbar unbesiegbare Herrschaft von Homelander aufzubauen. Auch Butcher Arbeit mit seinen eigenen Methoden daran, gegen die Supes vorzugehen. Er möchte einen Virus nutzen, um alle Superhelden zu vernichten.

Die 5. Staffel ist das Finale der Superheldenserie, die 2019 mit der ersten Staffel ihr Debüt gefeiert hat. Wie man bereits an den vorherigen Staffeln sehen konnte, wird sich die Serie wohl stark von den Comics unterscheiden. Der große Twist der Vorlage wird wohl fehlen.

Nach dem Finale müssen sich Fans noch nicht vom Universum verabschieden. Nach Gen V sind noch andere Spin-offs geplant, darunter auch das Prequel Vought Rising, das sich mit Soldier Boy und Stormfront beschäftigt: Vought Rising: Cast, Release, Trailer – Alles zum Spin-off im Universum von The Boys