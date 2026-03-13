Vought Rising: Release, Trailer, Cast – Alles zum Spin-off mit Jensen Ackles im Universum von The Boys

Vought Rising ist ein kommendes Spin-off der Amazon-Serie The Boys und schnappt sich einen der beliebtesten Charaktere als Protagonisten. Wir von MeinMMO verraten euch alles, was wir bisher darüber wissen.

Update vom 13.03.2026: Wir haben neue Informationen zu den Drehtagen hinzugefügt.

Was ist Vought Rising für eine Serie? Obwohl The Boys mit der fünften Staffel 2026 sein Ende finden wird, müssen sich Fans nicht vom Superhelden-Universum verabschieden. Mit Vought Rising soll eine Serie erscheinen, die sich mit der Vergangenheit von Soldier Boy und Stormfront beschäftigt.

Die beiden sind auch die Hauptfiguren der Serie, die die Anfänge von Vought und den Superhelden zeigt. Anders als in The Boys soll sich die Handlung aber um einen Mordfall drehen.

Wann ist der Release von Vought Rising? Bisher ist kein offizielles Release-Datum bekannt. Da die Dreharbeiten erst im Februar 2026 enden, kann man davon ausgehen, dass es einige Monate, vielleicht sogar 1 bis 2 Jahre dauern wird, bis die Serie erscheint.

Wie ew.com berichtet, bestätigte Jensen Ackles auf Instagram, dass er alle Drehtage für die erste Staffel von Vought Rising beendet hat. Man kann davon ausgehen, dass neue Informationen wohl nach dem Ende der 5. Staffel von The Boys veröffentlicht werden.

Den Trailer zur 4. Staffel von The Boys seht ihr hier:

Vought Rising: Alles zu Trailer, Stream und FSK

Gibt es einen Trailer zu Vought Rising? Bisher gibt es keinen Trailer zu Vought Rising. Die Dreharbeiten für die Serie starteten im August 2025 in Toronto und sollen voraussichtlich bis Ende Februar 2026 anhalten. Bis zu einem richtigen Trailer kann es also noch etwas dauern.

Bisher zeigte Amazon auf dem offiziellen X-Account nur 4 Figuren in ihren Kostümen, darunter auch Soldier Boy.

Wer streamt Vought Rising? Wie auch schon The Boys und das Spin-off Gen V wird Vought Rising auch von Amazon produziert. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass die Serie dort im Stream erscheinen wird.

Welche FSK hat Vought Rising? Auch dazu ist bisher nichts bekannt. Da die Serie aber ähnlich brutal wird wie The Boys, kann man von einer allgemeinen 18er-Freigabe ausgehen.

Vought Rising: Besetzung – Welche Schauspieler sind dabei?

Da Vought Rising in der Vergangenheit spielt, werden die Hauptfiguren aus The Boys wohl nicht dabei sein, auf 2 wiederkehrende Helden können sich Fans aber freuen:

Jensen Ackles kehrt als Soldier Boy zurück

kehrt als Soldier Boy zurück Auch Aya Cash kehrt als Stormfront zurück

kehrt als Stormfront zurück Elizabeth Posey spielt die Figur Private Angel

spielt die Figur Private Angel Mason Dye spielt Bombsight

spielt Bombsight Will Hochman verkörpert Torpedo

In bisher unbestätigten Rollen sind folgende Darsteller dabei:

KiKi Layne

Ricky Staffieri

Brian J. Smith

Nicolo Pasetti

Jordon Myrie

Vought Rising: Handlung – Worum geht es?

Während einer Comic Con erklärten Eric Kripke und Showrunner Paul Grellong, dass der Fokus auf einer Mordermittlung liegt, die mit den Anfängen von Vought zu tun hat. Die ersten Schritte als Supe von Soldier Boy werden gezeigt und die andere Hauptrolle übernimmt Clara Vought, die man später als Stormfront kennt.

Wie genau die beiden zusammenarbeiten und um welche Geheimnisse es von Vought geht, ist bisher unklar.