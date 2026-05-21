Im Finale von The Boys ist Homelander kein Alpha mehr, wird zum totalen Loser, enttäuscht viele Fans

Nach 7 Jahren ist die Serie The Boys zu Ende gegangen und nicht allen Fans gefällt das Finale. Vor allem die Darstellung von Ober-Schurke Homelander sorgt für Kontroversen.

Am 20. Mai 2026 lief die letzte Folge von The Boys auf Amazon Prime Video, und wie es in letzter Zeit mit Serienfinalen so war, ist nicht jeder zufrieden damit, wie die Superheldenserie zu Ende gegangen ist. Mit einer 6,7 auf IMDb ist es auch aktuell die Folge mit der zweitschlechtesten Bewertung der gesamten Serie.

Der größte Kritikpunkt ist für viele der Umgang mit Homelander. Der geht einigen zu weit, vor allem weil er nicht so dargestellt wird, wie manche erwartet haben. Die Macher selbst hatten im Vorfeld ein klein wenig Angst vor dem Finale.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel wird das Ende der 5. Staffel von The Boys gespoilert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr später zurückkehren.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Homelander hat seine ganze Aura verloren

Was wird von den Fans kritisiert? Im Finale verliert Homelander dank Kimikos neuer Fähigkeit seine Superkräfte. Danach wird er von Butcher verkloppt und fleht heulend um sein Leben, bietet ihm sogar an, Kot zu essen oder ihm einen zu blasen. Das klingt eher nach The Deep als nach Homelander.

Mit dieser Darstellung haben einige Fans aber ein Problem, wenn man sich auf x.com umschaut. So schreibt ein Nutzer (via x.com), dass genau diese Situation der Figur die ganze Aura genommen habe. Andere Fans kritisieren, dass es viel zu einfach war, ihn zu besiegen und er nicht all seine Macht genutzt hat.

Ein anderer Nutzer (via x.com) geht noch weiter und greift sogar die Autoren an. Er kritisiert, dass man Homelander extra schwach und erbärmlich dargestellt hat und man explizit klarstellen wollte, dass er kein Held sei.

Manch andere Nutzer schieben die Kritik sogar auf den Woke-Virus , der Homelander in eine Trump-Parodie verwandelt hat.

Aber ist diese Kritik wirklich valide?

Homelanders Ende ist keine große Überraschung

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zum Ende von Homelander? Für mich kam das Ende von Homelander nicht wirklich überraschend, denn Homelander war schon immer eine Figur, die sich nur über ihre Macht definierte. Dass er ohne diese Macht ein Niemand ist, zeichnete sich bereits in den vorherigen Staffeln ab, und sein Verhalten im Finale finde ich deshalb durchaus plausibel. Auch die Anspielungen auf Trump und die derzeitige Politik in den USA werden nicht erst in dieser Staffel deutlich.

Homelander als Figur hat einen spannenden Status innerhalb der Popkultur, weil er eben oft nicht nur als Schurke, sondern als jemand mit viel Aura gesehen wird. Er wurde schon vorher von einigen Fans verehrt. Dazu äußerte sich sogar Anthony Starr, der Darsteller der Figur, in einem Interview im Jahr 2024. Dort sagte er: Das Seltsame ist, dass einige Leute ihn vergöttern und ihn als eine Art Führer für ihre eigene Sache in der realen Welt sehen, was ein wenig verstörend ist.

Wie so viele populäre Filme, Serien oder Spiele ist er ein Sinnbild für den Kulturkampf, auch wenn die Autoren der Serie ihn schon immer als bösen und skrupellosen Schurken dargestellt haben. Bereits in der 1. Staffel zerstörte er ein ganzes Flugzeug voller Passagiere.

Deshalb gibt es auch Fans auf x.com, die den Umgang mit Homelander loben und es sogar das beste Staffel-Finale, das jemals geschrieben wurde , nennen.

ABER: Nicht jede Kritik über das Finale ist so haltlos. Auch ich habe viele Probleme mit der Staffel und dem Finale, vor allem wie Homelander, Butcher und Soldier Boy geschrieben sind, da sie keine konsistente Charakterentwicklung mehr haben. Die Staffel hat vieles schlecht gemacht, aber meiner Ansicht nach ist ihnen das Ende von Homelander trotzdem gelungen.

Die Enden von so beliebten Serien wie The Boys sorgen immer für große Diskussionen, besonders in den Fangemeinden. Aber auch im Filmbereich entsteht oft eine Kluft zwischen Kritikern und Fans. Mortal Kombat 2 zeigt perfekt, woran das liegt: Mortal Kombat 2 spaltet Kritiker und Fans, zeigt das Problem jeder Videospielverfilmung