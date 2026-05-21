Sohn findet alte WoW Collector’s Edition des Vaters, Community warnt: „Nicht aufmachen!“

Manchmal findet man beim Durchstöbern der Kisten des Vaters einen echten Schatz – vor allem dann, wenn der ein Fan von World of Warcraft war, der eine Box nie geöffnet hat.

Mit seinen fast 22 Jahren ist World of Warcraft eines der ältesten noch existierenden MMORPGs der Welt. Und auch, wenn das allen Gaming-Klischees widerspricht, gibt es inzwischen Spielerinnen und Spieler der ersten Stunde, die Kinder in die Welt gesetzt haben und deren Sprößlinge sich jetzt durch die Besitztümer der Eltern wühlen. Dabei kam es zu einem Fund, der vielen WoW-Fans wohl neidische Blicke auf das Gesicht zaubern dürfte:

Ein Nutzer im Subreddit von WoW berichtet nämlich, dass er beim Durchwühlen der „alten Kisten seines Vaters“ einen ganz besonderen Fund gemacht hat, den er auch mit Fotos belegt: die ursprüngliche Collector’s Edition von World of Warcraft.

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Was wurde gefunden? Twen0605 zeigt in seinem Beitrag zwei Fotos einer Collector’s Edition von World of Warcraft und schreibt dazu:

Ich hab diese WoW Collector’s Edition bei meinem Vater gefunden, als wir aufgeräumt haben, und er hat mir gesagt, ich könne versuchen, sie zu verkaufen. Das Problem ist nur, ich kann diese exakte Version nirgendwo online finden, weil die Rückseite blau ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das die originale Farbe ist, denn wenn ich welche online sehe, dann sind die eher bräunlich. Wir leben in Europa, daher weiß ich nicht, ob es da einen Unterschied zur US-Version oder den Servern gibt.

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Warum sieht die Version anders aus? Ein klein wenig Zweifel an der Echtheit gab es durchaus, denn die gezeigte Rückseite sieht sonderbar aus. Normalerweise hat die Rückseite eher einen düsteren, bräunlichen Farbton und nicht das helle blau, das auf dem Foto zu sehen ist.

Das erklärt der Kommentator „NeedsPraxis“: „OP, ich bin ein Sammler, der das auch besitzt. Das ist die originale WoW Collector’s Edition. Die Rückseite wurde vom Sonnenlicht ausgebleicht, deswegen ist sie blau.“

Zum Glück handelt es sich bei dem ausgebleichten Teil lediglich um eine dünne Pappe, die noch einmal vor der eigentlichen Collector’s Edition liegt.

Sammler zahlen bis zu 6.000 €, wenn man denn einen findet

Community reagiert begeistert und schockiert: Die Reaktionen der Community fallen ziemlich positiv aus. Viele freuen sich über diesen Fund, während einige auch die Erkenntnis überkommt, dass die Box nun fast ein Vierteljahrhundert alt ist – und sie so lange schon das gleiche Spiel spielen.

„Die ist von deinem VATER? Oh Gott, ich fühle mich so alt …“ – chellebelle0234

„Bruder, das ist ein echtes Juwel.“ – wowreddion

Warum sollte man die Collector’s Edition nicht öffnen? Falls man vorhat, die Collector’s Edition zu verkaufen, dann ist es ein großer Vorteil, wenn sie noch eingeschweißt ist – selbst dann, wenn die Rückseite ausgebleicht ist. Denn das Interessante an dieser Collector’s Edition ist ein Code, den man im Inneren findet.

Der echte Geldwert ist der Code in der Box. Öffne die Box auf keinen Fall, denn die meisten Kunden werden dir nur vertrauen, wenn sie noch eingeschweißt ist.

Dieser Code sorgt – zusätzlich zur reinen Nostalgie des Besitzes der Box – dafür, dass die Collector’s Edition nach inzwischen 22 Jahren für manchmal bis zu 7.000 $ (rund 6.000 €) gehandelt wird, zumindest im eingeschweißten Zustand. Das liegt daran, dass man mit dem Code Zugriff auf drei verschiedene Haustiere bekommt, die es ansonsten gar nicht mehr im Spiel gibt: Ein Baby-Panda, Mini Diablo und einen Zergling. Die machen wohl den größten Wert der Collector’s Edition aus.

Was würdet ihr machen, wenn ihr eine solche Collector’s Edition plötzlich findet? Würdet ihr sie direkt zu Geld machen? Würdet ihr sie noch einige Jahre liegen lassen, in der Hoffnung, dass der Wert noch steigt? Oder würdet ihr den Code einfach für euch selbst benutzen?

In World of Warcraft gibt es inzwischen eine Menge Dinge, die einen schier unbezahlbaren Wert haben. Das trifft nicht nur auf reale Sammler-Editionen zu, sondern auch auf Reittiere im Spiel. Einige der teuerste Mounts von WoW haben wir euch hier vorgestellt.