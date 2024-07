WoW: Die 5 teuersten Mounts, die ihr für Gold kaufen könnt

Das Modell entspricht den großen Reit-Terrorhörnern, die vor allem von den Zandalari-Trollen in „Battel for Azeroth“ benutzt werden.

Eine halbe Million müsst ihr auf den Tisch legen, wenn ihr der stolze (oder arme) Besitzer eines fahlen Terrorhorns sein wollt. Es ist das aktuell teuerste „Dino“-Reittier, das ihr in World of Warcraft noch kaufen könnt.

Kleiner Fun-Fact: Eigentlich kostet das Reittier 524.288 Gold. 524.288 ist die Menge an Bytes, die in exakt 512 kb hineinpassen. Da Mechagon grundsätzlich auf Computer-Technik und Maschinen basiert, ist das wohl ein kleiner Scherz, den die Entwickler sich erlaubt haben. Da der Preis beim Kauf allerdings um den Ruf-Bonus reduziert wird, geht dieser Witz ein wenig verloren.

3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Wir zeigen euch in diesem Artikel die 5 Reittiere mit dem teuersten Einkaufspreis, die es aktuell in World of Warcraft gibt.

Reittiere können teuer sein. Richtig teuer. Wir zeigen euch die teuersten Mounts, die ihr für Gold in World of Warcraft kaufen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to