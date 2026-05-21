Das MMORPG mit dem besten Klassensystem feiert großes Comeback, doch könnt ihr es nur wenige Tage kostenlos spielen

Ragnarok Online gehört zu den MMORPGs, die sich schon Jahre vor World of Warcraft eine passionierte Fan-Basis aufbauen konnten. Jetzt feiert der Genre-Klassiker ein spannendes Comeback.

Was ist das für ein Comeback? Ragnarok Online Zero ist jetzt in die offene Beta gestartet. Bis zum 27. Mai 2026 können Interessierte die Neuauflage des MMORPG-Klassikers aus 2002 auf der offiziellen Webseite herunterladen und spielen. Der finale Release des Spiels soll auf einem globalen Server in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Dann aber mit einem Abo-Modell.

Es gibt leider noch keinen richtigen Gameplay-Trailer für Ragnarok Online Zero, doch stimmt euch der Pre-Registration-Trailer aus dem März auf die Neuauflage ein:

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Ein Klassiker in modernisierter Form

Was macht Ragnarok Online Zero aus? In den vergangenen Dekaden gab es mehrere Fortsetzungen und Neuauflagen von Ragnarok Online. Diese hatten aber oft mit ihrem schwierigen Bezahlmodell, verschlimmbesserten Features oder dem enormen Grind-Faktor zu kämpfen. Ragnarok Online Zero möchte genau das jetzt besser machen:

Durch das verpflichtende Abo-Modell soll eine aggressive Monetarisierung mit Pay2Win-Elementen umgangen werden.

Ragnarok Online Zero erscheint nur für PC, es gibt keine Mobile-Variante, die sich beispielsweise negativ auf das Interface oder die Spielerfahrung auswirken könnte.

Man möchte den Grind entschärfen und durch ein neues Affixe-System den Loot spannender gestalten.

Euch erwarten zwar die klassischen Berufe und Klassen, doch soll Ragnarok Online Zero abseits davon auch viele neue Inhalte bieten, wie Quests und Story-Episoden, die es im Original nicht gibt.

Warum eine Neuauflage zu RO spielen? Kollege Benedict Grothaus schwärmt regelmäßig von seiner Zeit im originalen Ragnarok Online. Vor allem das Klassensystem des MMORPGs bekommt viel Lob ab, weil es durch die Berufe ein enorm motivierendes Element besitzt. Diese lassen sich leveln und in verschiedene Richtungen ausbauen – ein Dieb wird irgendwann beispielsweise ein Assassine oder ein Schurke.

Zudem wirken sich die Berufe nicht nur auf die Kämpfe aus. Kaufleute können wirklich Läden eröffnen und Gegenstände an andere Spieler verkaufen. Sich über dieses Klassensystem individuell auszutoben, machte für Benedict einen großen Teil des Reizes von Ragnarok Online aus.

Da es so ein System in dieser Form und Qualität in keinem anderen MMORPG gibt, könnte Ragnarok Online Zero jetzt eine prima Gelegenheit sein, es erneut oder erstmals zu erleben. Dieser Tage findet aber auch ein Playtest zu einem anderen Online-Rollenspiel statt, der für euch interessant sein könnte: Wir haben das größte neue MMORPG aus 2026 über 30 Stunden gespielt und stellen euch Honor of Kings: World im Video vor