Fans von The Expanse hassen eine Stimme so sehr, dass der Entwickler jetzt reagiert

In der Beta von The Expanse: Osiris Reborn konnten Fans einige Zeit im Game verbringen, das erst 2027 erscheinen soll. Doch mit einer Sache waren sie so unzufrieden, dass das noch vor dem Release geändert wird.

Womit waren sie unzufrieden? Wie in vielen anderen Rollenspielen auch könnt ihr euren Hauptcharakter selbst gestalten. Ihr könnt dabei wählen, welches Geschlecht die Figur hat. Daran passt sich auch das Geschlecht des Zwillings namens J an, den euer Hauptcharakter hat.

Da es sich eben um Zwillinge handelt, haben sich die Entwickler wohl entschieden, einen und denselben Synchronsprecher für beide Charaktere zu wählen – jeweils eine Frau und einen Mann für das entsprechende Geschlecht.

In einer Beta konnten Fans einige Zeit im jetzigen Stadium des Spiels verbringen und Feedback bei den Entwicklern da lassen. Dabei kamen wohl so viele negative Kommentare zu einem der Synchronsprecher zustande, dass der Entwickler Owlcat Games jetzt reagiert.

Video starten The Expanse: Osiris Reborn zeigt das Gameplay des Rollenspiels im Trailer Autoplay

Entwickler tauschen Synchronsprecher von The Expanse aus

Was ist die Reaktion darauf? In einer neuen Nachricht auf Steam erklärte das Entwicklerteam, welche Highlights es in der Beta gäbe und was die zukünftigen Pläne seien. Das generelle Feedback sei großartig gewesen. Es gäbe viel Lob für das Visuelle, die Musik und andere Punkte.

Zur Kritik hätte aber die Stimme vom männlichen Hauptcharakter und J gezählt. Der Synchronsprecher habe zwar eine Menge gute Arbeit geleistet, doch es hätte sich weniger expressiv angefühlt, als das Entwicklerteam es wollte. Deshalb werde noch vor dem Release die Stimme des männlichen Protagonisten und J ausgetauscht.

Wie Gamesradar berichtet, habe es sogar schon eine Stellenausschreibung des Entwicklerstudios gegeben. Demnach soll das Team bereits nach einer neuen Stimme für die beiden Charaktere suchen.

Was sagen Spieler dazu? Unter dem Statement haben sich über 27 Kommentare versammelt. Hier schreibt ein User, er hoffe, dass der männliche Hauptcharakter und J einen besseren Belter-Akzent bekämen. Der Belter-Akzent ist eine fiktive Sprache und der dazugehörige Dialekt stammt aus der Serie und den Romanen.

Auch andere Kommentatoren bedanken sich dafür, dass der Synchronsprecher ausgetauscht wurde.

The Expanse: Osiris Reborn wird oft mit der Sci-Fi-Trilogie von Mass Effect verglichen. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat das Shooter-Gameplay in der Trilogie nicht gefallen, doch er hat große Hoffnungen, dass das bei The Expanse anders aussieht: The Expanse: Osiris Reborn könnte das Shooter-Gameplay bieten, das ich mir bei Mass Effect immer wünschte – und endlich kennen wir den Release-Zeitraum