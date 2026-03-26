The Expanse: Osiris Reborn könnte das Shooter-Gameplay bieten, das ich mir bei Mass Effect immer wünschte – und endlich kennen wir den Release-Zeitraum

The Expanse: Osiris Reborn soll im Frühling 2027 auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht werden. Das gaben die Entwickler im Rahmen einer Preview für das kommende Rollenspiel bekannt. Außerdem kündigten sie eine Closed-Beta an und zeigten einen neuen Trailer.

Mit The Expanse: Osiris Reborn hat Owlcat Games bereits 2025 ein Rollenspiel angekündigt, das im Universum von „The Expanse“ spielt, einer erfolgreichen SciFi-Buchreihe, die auch als Serie auf Amazon Prime umgesetzt wurde.

Jetzt haben die Entwickler einen neuen Blick auf das kommende Rollenspiel gewährt und uns ein paar Fragen beantwortet. Zusätzlich stellten sie in Aussicht, dass ab dem 22. April 2026 interessierte Spieler einen Blick auf das Spiel werfen können: Es wird eine Closed-Beta geben, bei der ihr die zweite Mission der Kampagne spielen könnt.

Im Rahmen der Preview zeigte Owlcat zudem einen neuen Trailer, der auch stärker auf das Shooter-Gameplay eingeht – perfekt für mich, MeinMMOs hauseigenen Shooter-Nerd. Und was ich gesehen habe, macht mir tatsächlich Hoffnung auf ein tolles Spiel.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den neuen Trailer werfen:

Das richtige Maß an „Pewpew“?

Die Entwickler erwähnen wiederholt, dass The Expanse: Osiris Reborn auch ein Deckungs-Shooter ist. Das Hantieren mit Schusswaffen spielt eine große Rolle – und hier zeigt sich, was die Entwickler immer wieder betonen: Owlcat erschafft keinen „Mass Effect“-Nachfolger, sondern ein eigenes Spiel mit eigenen Stärken.

Wir haben in den verschiedenen Trailern einen guten Eindruck vom Gunplay bekommen, und für mich als Shooter-Fan steigt mit jedem neuen Video die Vorfreude auf das Spiel.

The Expanse: Osiris Reborn könnte endlich ein Rollenspiel sein, das ausgeprägte Dialog-Systeme und Entscheidungsoptionen mit richtigem Deckungs-Shooter-Combat kombiniert.

Als 2021 die Legendary Edition von Mass Effect rauskam, habe ich das vielgelobte Rollenspiel endlich nachgeholt – wenn auch nur teilweise, Teil 3 fehlt mir bis heute. Versteht mich nicht falsch, das ist ein großartiges Spiel, aber das Verhalten der Schusswaffen hat mich nie richtig überzeugt. Keine Knarre fühlte sich richtig wuchtig oder einzigartig an.

In Mass Effect wirkte das Shooter-Gameplay eher wie „ein Mittel zum Zweck“, nach dem Motto: „Man fechtet einen galaktischen Kampf aus, natürlich muss Commander Shepard mit Waffen rumballern.“ Richtig befriedigend war das Gunplay nie.

Die bisher gezeigten Kampfszenen von The Expanse: Osiris Reborn versprechen mir mehr. Die Waffen und wie sie schießen wirken griffiger. Außerdem sollen sich die abgefeuerten Projektile in der Schwerelosigkeit anders verhalten – das klingt sehr spannend.

Entwickler bieten frühen Supportern ersten Beta-Test

Interessierte Spieler haben ab dem 22. April 2026 die Möglichkeit, bei der Closed-Beta selbst einen Blick auf das Spiel zu werfen, wenn sie „Miller’s Pack“ oder die Sammler-Edition des Spiels erworben haben.

Während der Beta können Spieler zwischen einem männlichen Charakter von der Erde oder einem weiblichen Charakter aus dem Asteroidengürtel wählen. Beide Geschlechter können sich dabei entweder auf Offiziers- oder Hackerfähigkeiten spezialisieren.

Die Beta soll unter anderem einen Eindruck vom Dialog-System, dem Shooter-Combat und dem Bewegen in der Schwerelosigkeit vermitteln. Ihr könnt auch schon erste Entscheidungen treffen, doch manche der daraufhin folgenden Auswirkungen würdet ihr erst viel später im fertigen Spiel spüren.

Eine der besten SciFi-Serien wird zum Rollenspiel

The Expanse ist eine SciFi-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert und unter anderem im Streaming-Angebot von Amazon Prime enthalten ist:

Die Serie erzählt in sechs Staffeln die Geschichte von James Holden und seiner Crew, die in einen politischen Konflikt gerät.

Der Konflikt ist zwischen der Regierung der Erde, einer im Asteroidengürtel lebenden Rebellengruppierung und einer auf dem Mars lebenden Menschen-Kolonie mit eigener Regierung entbrannt.

Im Verlauf der Handlung taucht zudem eine seltsame Energie auf, in der die Konfliktparteien das Potenzial sehen, einen Vorteil ihren Konkurrenten gegenüber zu erhalten.

The Expanse: Osiris Reborn erzählt die Geschichte der Bücher und der Serie aus einer neuen Perspektive. Ihr nehmt dabei nicht die Rolle einer bekannten Figur ein, sondern spielt euren eigenen Charakter mit seiner eigenen Raumschiff-Crew. Die Handlung des Spiels soll dabei etwa während der frühen Staffeln spielen.

Die Entwickler betonen aber, dass ihr die Serie/Bücher nicht kennen müsst, um das Spiel spielen und die Story verstehen zu können. Falls ihr euch vor dem Release auf das Rollenspiel dennoch vorbereiten wollt, schaut am besten die ersten 3 Staffeln der Serie oder lest die ersten drei Bücher. Ich habe euch The Expanse auf MeinMMO schon mal genauer vorgestellt.