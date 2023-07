Eine Serie bei Amazon Prime ist perfekt geeignet, um die Wartezeit auf Starfield zu überstehen

Der Release von Starfield rückt immer näher – der ideale Zeitpunkt, um eine SciFi-Serie zu schauen, die perfekt zu Bethesdas neustem Rollenspiel passt.

Starfield wird eines der bedeutendsten Spiele des Jahres. Sowohl SciFi- als auch Rollenspiel-Fans warten gespannt auf Bethesdas neustes Abenteuer, das im September dieses Jahres erscheint.

Doch das Warten auf den Release eines Spiels kann eine Qual sein, wenn man sich besonders auf die Veröffentlichung freut. Eine Alternative muss schnell her, um die Wartezeit möglichst unterhaltsam zu gestalten.

Falls ihr bis zum Release also kein 1.000-seitiges Dokument zu Starfield schreiben oder lesen wollt, gibt es eine Serie, die perfekt zum Überbrücken der verbleibenden Wochen geeignet ist: The Expanse.

Was ist das für eine Serie? The Expanse ist eine SciFi-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert und im Streaming-Angebot von Amazon Prime enthalten ist.

Die Serie erzählt in sechs Staffeln die Geschichte von James Holden und seiner Crew, die in einen politischen Konflikt gerät. Dieser entbrannt zwischen der Regierung der Erde, einer im Asteroidengürtel lebenden Rebellengruppierung und einer auf dem Mars lebenden Menschen-Kolonie mit eigener Regierung.

Als wenn das nicht genug wäre, taucht zusätzlich eine seltsame Energie auf, in der die Konfliktparteien natürlich das Potenzial sehen, einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erhalten.

Wie sieht das Leben der Menschen in The Expanse aus? The Expanse spielt mehrere hundert Jahre in der Zukunft. Die Menschen haben in der Zwischenzeit den Weltraum besiedelt und Kolonien gegründet, weil die Erde mit 30 Milliarden Bewohnern stark übervölkert ist.

Die wichtigste Kolonie der Menschen ist auf dem Mars. Dort errichteten die Kolonialisten nicht nur Städte und begannen mit dem Terraforming, sie gründeten auch eine eigene Regierung, bauten ein eigenes Militär auf und erreichten die Unabhängigkeit von der Erde. Der blaue Planet selbst wird indes von den vereinten Nationen geführt.

Neben den Marsianern und den Erdbewohnern gibt es obendrein noch die sogenannten Gürtler. Das sind Menschen, die im Asteroidengürtel unter schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen Bergbau betreiben, weil Erde und Mars auf die Ressourcen des Asteroidengürtels angewiesen sind.

Die Gürtler selbst leben auf Asteroiden, Zwergplaneten und Raumstationen. Da das Leben im Weltraum jedoch andere Anforderungen an die Körper der Menschen hat, weisen die dort lebenden Personen als Folge der außergewöhnlichen Belastung gesundheitliche Schäden sowie körperliche Veränderungen auf.

Im Laufe der Zeit bildet sich unter den Gürtlern Rebellengruppierung, die eigene, von Erde und Mars unabhängige Ziele verfolgt und teils auf drastische Maßnahmen setzt.

Wieso ist die Serie perfekt für Starfield Fans? Starfield schürt verschiedene Erwartungen bei SciFi-Fans, von denen auch The Expanse einige erfüllt.

Wir sehen eine Crew, die aus verschiedenen Charakteren besteht und versucht Menschenleben zu retten. Dabei reisen sie in bester SciFi-Manier mit ihrem Raumschiff durch das Sonnensystem und treffen auf unerklärliche Phänomene.

Dazu erzählt die Serie eine spannende Geschichte, die uns immer mehr über die verschiedenen Crew-Mitglieder erzählt, die ihrerseits wieder unterschiedliche Entwicklungen im Verlauf der Serie durchmachen. Obendrein erfahren wir immer mehr darüber, was es heißt, im Weltraum zu leben.

Ebenso gibt es unzählige politische Spannungen, Intrigen und Verrat, gepaart mit haufenweise Weltraum-Action. Genau das, was ein SciFi-Rollenspiel von Bethesda hoffentlich liefert – nur halt als Serie.

Falls ihr die Zeit bis zum Starfield-Release nicht mit einer Serie, sondern mit einem Spiel überbrücken wollt, haben wir eine starke Alternative zu Starfield mit 60 FPS, Multiplayer und auf PS5