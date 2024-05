„My Heart will Go On“ ist das bekannteste Lied aus Titanic – James Cameron wollte es eigentlich nicht drin haben

Das Lied My Heart Will Go On hat inzwischen Kultstatus und ist kaum mehr aus Titanic wegzudenken. Doch eigentlich wollte der Regisseur James Cameron das Lied gar nicht in seinem Film haben.

Hört man My Heart Will Go On, gesungen von Céline Dion, im Radio, denken wohl die meisten direkt an den Film Titanic und die tragische Liebesgeschichte von Jack und Rose.

Doch eigentlich verspürten weder der Regisseur noch die Sängerin anfangs Begeisterung für den Song. Aber der Komponist blieb hartnäckig und schaffte es doch noch, das Lied in Titanic zu bekommen.

„Ich will das Lied nicht singen. Der Regisseur des Films möchte kein Lied in seinem Film haben.“

Wie die Sängerin Céline Dion in einem Interview mit Vogue erzählte, wollte der Regisseur James Cameron ursprünglich gar kein Lied in Titanic haben. Seine Begründung: „Mein Film ist großartig genug, ich brauche keine Songs.“

Jedoch sah das James Horner, der Komponist des Films, anders. Also besuchte er die Sängerin heimlich und spielte ihr den Song vor:

„Er fing an, uns das Lied vorzuspielen […], und mein Mann sah mich an, und er sah ihn an und sagte: ‘James, wir sollten jetzt aufhören.’“

Céline Dion wollte My Heart Will Go On nicht singen. Doch der Komponist blieb hartnäckig und konnte am Ende doch den Ehemann und Manager der Sängerin überzeugen, dass sie für eine kleine Demo ins Studio kam.

Jedoch gab es immer noch zwei riesengroße Probleme, wie Céline Dion selbst sagte: „Ich will das Lied nicht singen. Der Regisseur des Films möchte kein Lied in seinem Film haben.“

Widerwillig begibt sich die Sängerin doch noch ins Studio und nach einem kurzen Briefing, nimmt sie My Heart Will Go On in einem einzigen Versuch auf:

Ich fange also an, den Song zu singen, er erzählt mir ein bisschen von der Geschichte des Films, und schon bin ich in Tränen aufgelöst. Aber es ist nur eine Demo, nur um meine Stimme zu zeigen, ein Take, nur schnell, nur um es dem Regisseur zu präsentieren, er besteht darauf, diesen Song in den Film zu bringen. Ich habe den Song gesungen und ich habe den Song nie noch einmal gesungen, um ihn aufzunehmen, um ihn als Platte zu machen. Es war ein One-Take-Ding.“ Céline Dion, Quelle: YouTube

Die Demo ist also auch tatsächlich die Version, die wir am Ende im fertigen Film, sowie auf CD oder im Radio hören.

Nachdem der Song aufgenommen war, stand der Komponist nun vor der nächsten Hürde, wie Simon Granglen, der Co-Producer des Lieds, offenbarte:

„James Horner trug eine Kassette wochenlang mit sich herum und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, um sie Cameron vorzuspielen. Er wollte, dass er gut gelaunt ist.“ (Quelle: Collider.com)

Wie Céline Dion erzählte, trat der Komponist an den Regisseur mit seinem Anliegen heran und meinte: „Ich werde dir nicht sagen, wer das Lied gesungen hat. Tu mir nur einen Gefallen und hör ihn nur einmal an.“

Offenbar hat dieses einmalige Anhören ausgereicht, damit es My Heart will Go On am Ende trotz der anfänglichen Weigerungen durch Regisseur und Sängerin doch noch in Titanic geschafft hat.

Nicht nur das Lied wollte der Regisseur anfänglich gar nicht in seinem Film haben. Auch Kate Winslet sollte seiner Meinung nach nicht die Hauptrolle als Rose kriegen. Jedoch schaffte es die Schauspielerin, ihn doch noch vom Gegenteil zu überzeugen. Mehr dazu könnt ihr hier bei MeinMMO nachlesen: Titanic: Eigentlich wollte James Cameron gar nicht Kate Winslet in der Hauptrolle haben