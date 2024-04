Titanic: Eigentlich wollte James Cameron gar nicht Kate Winslet in der Hauptrolle haben

Ursprünglich wollte James Cameron die Schauspielerin Kate Winslet aus einem ganz bestimmten Grund nicht als Rose in Titanic casten, wie er in einem Interview erzählte.

Der Film Titanic von Starregisseur James Cameron erzählt die Geschichte des tragischen Schiffsunglücks des gleichnamigen Passagierdampfers.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die junge Aristokratin Rose DeWitt Bukate (gespielt von Kate Winslet) und der Künstler Jack Dawson (gespielt von Leonardo DiCaprio), die sich an Bord ineinander verlieben.

Doch wie James Cameron in einem Interview vom 22. November 2002 gegenüber GQ erzählte, wollte er Kate Winslet ursprünglich gar nicht in Titanic casten und erklärte auch warum.

Hier seht ihr einen Trailer zu Titanic:

Deswegen wollte James Cameron „Corset Cate“ nicht in Titanic haben

„Ich habe Kate zuerst gar nicht [in der Rolle] gesehen“, meinte James Cameron. So habe sich die Schauspielerin bereits eine Reputation durch mehrere Historiendramen aufgebaut und sei bereits als „Corset Cate“ bekannt gewesen.

Daher dachte sich der Regisseur zunächst, dass es langweilig und zu offensichtlich sei, ihr die Hauptrolle in Titanic zu geben, es sähe seiner Meinung einfach aus wie „das faulste Casting der Welt“.

Hier könnt ihr selbst hören, was James Cameron zu seiner Titanic-Besetzung erzählte. Um zu dem Teil mit Kate Winslet als Rose zu kommen, springt zu 1:50:

Trotz seiner Einwände traf sich James Cameron mit der Schauspielerin, obwohl er zu dem Zeitpunkt andere Darstellerinnen wie etwa Gwyneth Paltrow (Iron Man, Die Royal Tenenbaums) für die Rolle andachte.

Doch als der Regisseur Kate Winslet in Person traf, war er sofort überzeugt. „Sie war fantastisch“, schwärmte James Cameron gegenüber GQ. Und so castete er die Schauspieler doch noch als Rose in seinem bekannten Historiendrama.

Wer hätte neben Leonardo DiCaprio Jack spielen können? Matthew McConaughey bewarb sich auf die männliche Hauptrolle und hatte eigentlich auch ein recht gutes Gefühl nach dem Vorsprechen.

Jedoch ging die Rolle des Jack am Ende an Leonardo DiCaprio, der dann gemeinsam mit Kate Winslet in Titanic eines der bekanntesten Filmpaare überhaupt spielte.

