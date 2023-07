Für einen einzigen Satz im Film Titanic bekommt ein kleiner Junge bis heute Geld

Seit Jahren kamen also keine Schecks mehr bei ihm an. Jedoch meint der Schauspieler gelassen: „Ich gehe einfach davon aus, dass sie weiterhin kommen.”

Weltstar Robin Williams war ein so großer Fan des Spiels Zelda, dass er seine Tochter so nannte: „Du hast Glück, dass du nicht Mario heißt“

Wie viel bekommt Thompson für die Titanic-Rolle? Zunächst bekam der Junge seine Arbeitszeit in einer festen Rate ausgezahlt. Da der Film aber so ein großer Erfolg war, gabs obendrauf direkt eine Extrazahlung von rund 30.000 Dollar. Das Geld hatte seine Familie für ihn angelegt und später in die Ausbildung Thompons investiert.

In insgesamt 3 Szenen ist Reece Thompson als „Irish little Boy“ zu sehen. Dabei sagt er den einen Satz. Dann ereilt seiner Titanic-Familie das gleiche tragische Schicksal, wie viele andere Passagiere.

