Mel Gibson verlor seine beste Rolle durch schlechte Entscheidungen, verpasste 25 Millionen Dollar

Die Rolle in Mad Max brachte Mel Gibson in den 80ern Ruhm und Bekanntheit ein. So sollte er auch in dem vierten Teil die Hauptrolle spielen. Aber seine Skandale machten ihm einen Strich durch die Rechnung und die Gage von 25 Millionen Dollar ging ihm durch die Lappen.

Mad Max ist ein dystopischer Actionfilm, der 1980 in die deutschen Kinos kam. Regie führte bei allen Filmen der Reihe George Miller. In dem Buch „Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road“ beschreibt der australische Regisseur die Entstehungsgeschichte der Filme.

Auch seine anfänglichen Bedenken, Mel Gibson für die Hauptrolle für den vierten Teil „Mad Max: Fury Road“ einzusetzen, thematisiert er dort (via Sensacine). Letztendlich seien Mel Gibson die Entscheidungen, die er traf, zum Verhängnis geworden und bedeuteten das Aus für ihn als „Mad Max“.

Im Mittelpunkt der Handlungt steht der Konflikt zwischen einer Rockerbande und dem Polizisten Max Rockatansky, der von Mel Gibson gespielt wird. Hier seht ihr einen Trailer:

Mel Gibson war „völlig außer Kontrolle“

Was traf Mel Gibson für Entscheidungen? Im Jahr 2006 wurde Mel Gibson wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zudem habe er sich dort antisemitisch geäußert. Die Dreharbeiten pausierten, bis Gibson sein Image in den Griff bekam (via Sensacine).

Vier Jahre später sei Mel Gibson bereit für ein Comeback gewesen. Aber es folgten weitere Skandale. Seine damalige Freundin, Oksana Grigorieva, habe ihn der häuslichen Gewalt beschuldigt. George Miller habe Aufnahmen zu Gesicht bekommen, in denen sich Gibson bedrohlich und körperlich aggressiv gezeigt habe. Gibson sei in den Aufnahmen „völlig außer Kontrolle“ gewesen.

Was hatte der Regisseur für Bedenken? Miller habe zunächst die Bedenken gehabt, dass Mel Gibson bereits zu alt für die Rolle sein könnte. Zur Anfangszeit der Produktion von Fury Road war Gibson Ende 40, als die Dreharbeiten liefen bereits Ende 50. Zusätzlich mussten die Arbeiten zwischendurch unterbrochen werden, sodass immer mehr Zeit verging.

George Miller habe sich letztendlich überzeugen lassen und Fury Road mit Mel Gibson geplant. Gibson sollte 25 Millionen Dollar als Gage für die Hauptrolle in dem Film erhalten. Aber dann häuften sich die Kontroversen um den Schauspieler. Die Rolle ging ihm durch die Lappen, ebenso die 25 Millionen Dollar.

Die Zusammenarbeit wurde beendet. Zusätzlich war Mel Gibson mittlerweile noch älter, als zu dem Zeitpunkt, als der Regisseur George Miller seine Bedenken diesbezüglich hatte.

Harrison Ford hingegen möchte auch mit 81 Jahren weiterhin im Film-Business tätig sein:

„Indiana Jones“ erträgt den Gedanken an den Ruhestand nicht, erklärt, warum er mit 81 Jahren noch arbeitet